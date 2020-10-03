الوزير الأول : المؤسسات الناشئة "محور أساسي" في سياسة عمل الحكومة

الجزائر - أكد الوزير الاول عبد العزيز جراد اليوم السبت بالجزائر العاصمة ان المؤسسات الناشئة "محور اساسي" في سياسة عمل الحكومة مبرزا في الوقت ذاته الأهمية الكبيرة التي تحضى بها في برنامج رئيس الجمهورية عبد المحيد تبون .

وخلال تدخله في اختتام اشغال الندوة الوطنية الأولى للمؤسسات الناشئة "ألجيريا ديسرابت 2020"، التي نظمت بالمركز الدولي المؤتمرات من طرف الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالاقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة، اوضح السيد جراد ان الدولة حريصة على " دعم الشباب ومرافقتهم لإنشاء مؤسسات مصغرة" مشيرا الى ان "رئيس الجمهورية عبر عن سعادته لما شاهده من طاقات شبانية تشارك في بناء اقتصاد جديد لجزائر جديدة".

وذكر السيد جراد بأهمية استحداث صندوق وطني لتمويل المؤسسات الناشئة، فضلا عن الجهود الكبيرة التي تبذل لإتاحة الفرص و توفير الامكانيات لأصحاب المشاريع المبتكرة لتحقيق انجازاتهم من خلال التخفيف من الاجراءات البيروقراطية.

وفي هذا الصدد، اعتبر الوزير الاول ان الصندوق الوطني لتمويل المؤسسات الناشئة من شأنه أن يساهم في تطوير هذه المؤسسات تدريجيا ما يمكنها من لعب دور اساسي في تعزيز الاقتصاد الوطني.

وتابع السيد جراد يقول أن "الندوة سمحت بتحديد وابراز العلاقة المتينة بين المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرقة"، هذا الاخير-يضيف الوزير الأول - "أساسه المورد البشري".

واستطرد قائلا "انطلاقا من هذه المقاربة نخرج من المنطق الكلاسيكي لفهم الاقتصاد الذي كنا الى وقت قريب نعتبره تجنيد للموارد المالية والامكانيات المادية، والمضي قدما نحو اقتصاد قائم على الابتكار يكون فيه العنصر البشري الأداة الأساسية الأولى لتطويره و الرفع من مردوديته".

و اعتبر الوزير الأول الندوة بمثابة فضاء تفاعلي مهم سمح بضبط تصور جديد حول "دور الجيل الجديد، في الجزائر الجديدة القائمة المعرفة و الكفاءات" .

و كان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد أكد اليوم السبت بالجزائر العاصمة، في كلمة القاها خلال افتتاح الندوة على أهمية دعم و تشجيع المؤسسات الناشئة لتشكل "قاطرة" للنموذج الاقتصادي الجديد المبني على المعرفة والابتكار.

واعتبر الرئيس تبون، أن تنظيم هذه التظاهرة "يؤكد ايماننا المطلق بنموذج اقتصادي جديد لوطننا، مبني على المعرفة، تكون فيه الشركات الناشئة قاطرة حقيقية له".