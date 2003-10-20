وزارة الصناعة: 184 تسجيل الكتروني أولي في النظامين المسيرين لصناعة واستيراد المركبات 

الجزائر - أعلنت وزارة الصناعة اليوم السبت عن احصاء 184 تسجيل الكتروني أولى تقدم به 140 متعاملا اقتصاديا في النظامين المسيرين لنشاطات صناعة واستيراد المركبات و ذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 20 سبتمبر 2020 الى غاية الفاتح أكتوبر، الجاري حسبما أفاد به بيان للوزارة .

وحسب ذات المصدر فان 80 بالمائة من العدد الاجمالي للمتعاملين تقدموا بطلبات للتسجيل عبر النظام المسير لنشاط استيراد وتسويق المركبات فيما قام 20 بالمائة منهم بتسجيل طلباتهم في نظام "صناعة المركبات".

وأوضحت الوزارة في بيانها أن التسجيل الأولي الإلكتروني ضروري لتقديم طلبات الحصول على الاعتماد المؤقت والنهائي وكذا طلبات المشورة التقنية لممارسة نشاطات صناعة المركبات أو وكلاء المركبات الجديدة.

وخلال عملية التسجيل، قام بعض المتعاملين الاقتصاديين بالتسجيل في النظامين معا، والتي جاء بهما المرسوم التنفيذي رقم 20-226 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط صناعة المركبات والمرسوم التنفيذي رقم 20-227 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، يضيف ذات المصدر.

وبعد مرور حوالي أسبوعين فقط عن بداية هذه العملية (20 سبتمبر-1أكتوبر) ، تم إحصاء 133 تسجيل أولي بالنسبة لنشاط وكلاء المركبات بكل أنواعها و51 تسجيل أولي بالنسبة لنشاط صناعة المركبات بكل أنواعها.

وحسب نوعية النشاط، فإن التسجيلات الأولية المتعلقة بالنظام الخاص بنشاط وكلاء المركبات الجديدة تظهر أن 40 تسجيل الكتروني خاص بالسيارات و 37 تسجيل بالنسبة للدراجات والدراجات النارية و 15 بالنسبة للشاحنات و 12 بالنسبة للآلات المتحركة و 10 بالنسبة للجرارات والمعدات الفلاحية و 6 بالنسبة للحافلات و 5 بالنسبة لمعدات الأشغال العمومية و 4 بالنسبة لجرارات الطرقات و4 بالنسبة للشاحنات نصف المقطورة.

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وبالنسبة للنظام المسير لنشاط صناعة المركبات، تبرز ارقام الوزارة، تسجيل 13 طلب تسجيل أولي بالنسبة لصناعة السيارات 13 تسجيل بالنسبة للدراجات والدراجات النارية و 7 بالنسبة للشاحنات و 5 بالنسبة للجرارات والمعدات الفلاحية و 4 بالنسبة للحافلات و 4 بالنسبة لجرارات الطرقات و 4 بالنسبة للشاحنات نصف المقطورة و 4 بالنسبة للآلات المتحركة وطلب واحد (1) لمعدات الأشغال العمومية.

للإشارة، فإن عملية التسجيلات الأولية للنظامين المسيرين لنشاطات "صناعة المركبات" و"وكلاء المركبات الجديدة" لا تزال متواصلة.

وعليه فإن المتعاملين الراغبين في ممارسة هذه النشاطات التقدم، بناء على موعد مسبق، إلى مقر وزارة الصناعة للتسجيل الأولي الإلكتروني عبر البوابة المخصصة لهذا الغرض مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية، بالقانون الأساسي للمؤسسة والسجل التجاري إذا اقتضى الأمر. وللحصول على موعد، فان المتعاملين مطالبين بالتسجيل عبر البريد الالكتروني للوزارة.