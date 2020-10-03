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تعاون طاقوي: عطار يتحادث مع سفيري كولومبيا و البرتغال

  أدرج يـوم : السبت, 03 تشرين1/أكتوير 2020 18:22     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 8 مرات
تعاون طاقوي: عطار يتحادث مع سفيري كولومبيا و البرتغال

الجزائر - استقبل وزير الطاقة عبد المجيد عطار بمقر دائرته الوزارية بالجزائر سفيري كولومبيا و البرتغال على التوالي السيد دييغو فيليب كادينا و لويس دي أبو كيركو فيلزو اللذين تطرق معهما لعلاقات التعاون الثنائي في مجال الطاقة حسبما اشار اليه بيان للوزارة اليوم السبت.

وقد تمحورت المحادثات بين الوزير و سفير كولومبيا التي جرت يوم الخميس الماضي حول تطوير علاقات التعاون بين البلدين في مجال الطاقة و التي وصفت ب " الجيدة" حسب ذات المصدر.

في هذا الصدد، أشار السيد عطار الى "الفرص و الامكانيات المعتبرة" التي يمنحها قطاع الطاقة في مجالات المحروقات و الكهرباء و الطاقات المتجددة، يضيف البيان.

ومن جهته، أعرب سفير كولومبيا عن اهتمام بلده بتطوير علاقات التعاون و الشراكة مع الجزائر و تبادل الخبرات و المهارة بين مؤسسات البلدين في المجالات الطاقوية.

من جهة أخرى، و خلال مقابلته مع سفير البرتغال استعرض الجانبان حالة علاقات التعاون و الشراكة بين الجزائر و البرتغال في مجال الطاقة و التي وصفت ب "الممتازة" اضافة الى آفاق تعزيزها.

لهذا الغرض، أوضح الوزير أن قطاع الطاقة يمنح فرص شراكة واستثمار عديدة في مختلف الفروع لاسيما المحروقات (ما قبل و بعد الانتاج) و الكهرباءو الانتقال الطاقوي داعيا المؤسسات البرتغالية الى تكثيف تواجدها بالجزائر و تطوير مشاريع شراكة مع المؤسسات الجزائرية التي تعود بالفائدة على الطرفين.

ومن جهته، أعرب السفير البرتغالي الذي " اشاد" بعلاقات التعاون بين البلدين عن اهتمام المؤسسات البرتغالية بالاستثمار في الجزائر و تطوير شراكة تعود بالفائدة على البلدين مع المؤسسات الجزائرية في مجال الطاقة، حسب ذات المصدر.

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تعاون طاقوي: عطار يتحادث مع سفيري كولومبيا و البرتغال
  أدرج يـوم : السبت, 03 تشرين1/أكتوير 2020 18:22     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 8 مرة   شارك

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