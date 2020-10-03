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المستثمرون الخواص مدعوون للمشاركة في تمويل المؤسسات الناشئة

  أدرج يـوم : السبت, 03 تشرين1/أكتوير 2020 18:15     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرات
المستثمرون الخواص مدعوون للمشاركة في تمويل المؤسسات الناشئة

الجزائر - أكد وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان اليوم السبت بالجزائر العاصمة أن المستثمرين الجزائريين مدعوون للمشاركة في تمويل المؤسسات الناشئة مثلما هو الحال ببلدان أخرى عبر العالم .

وفي تصريح للصحافة على هامش حفل استحداث صندوق وطني للمؤسسات الناشئة، دعا وزير المالية المستثمرين و مختلف أصحاب رؤوس الأموال الى دعم المؤسسات الناشئة من خلال تمويلها قصد السماح لها ببروزها و ولوجها السوق الوطنية و الدولية.

في هذا الصدد، صرح الوزير قائلا " أدعو المستثمرين و أصحاب رؤوس الأموال الى تمويل هؤلاء الشباب" مضيفا أن أكبر المؤسسات عبر العالم كانت من قبل مؤسسات ناشئة تمت مرافقتها و تمويلها من طرف المستثمرين.       

كما أشار يقول " لا يمكن للقطاع الخاص تلبية جميع الحاجيات" قائلا أن "القطاع الخاص له دور يلعبه في دعم المؤسسة الناشئة الجزائرية".

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من جهة أخرى، أوضح السيد بن عبد الرحمان أن المؤسسة الناشئة و المؤسسة المصغرة بصفة عامة تعتبر جزءا من وسائل التنمية الحالية يتعين تعزيزها " حتى تكون (المؤسسات الناشئة) مستحدثة للثروة و لمناصب الشغل".

وبخصوص الصندوق الذي استحدث خلال الحفل الذي نظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أكد وزير المالية أن الأمر يتعلق ب " صندوق جديد تشارك فيه خمس بنوك عمومية".

كما أضاف " يشرف على تسيير هذا الصندوق مجلس إدارة بكل شفافية و هو مزود بغلاف مالي تفوق قيمته 1 مليار دج" مشيرا الى أن الجهاز التنفيذي يعمل على ازاحة جميع العراقيل لفائدة تطوير المؤسسات الناشئة و المؤسسات المصغرة".

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المستثمرون الخواص مدعوون للمشاركة في تمويل المؤسسات الناشئة
  أدرج يـوم : السبت, 03 تشرين1/أكتوير 2020 18:15     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرة   شارك

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