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جراد: الندوة الوطنية للمؤسسات الناشئة "انطلاقة جديدة" لدعم الاقتصاد الوطني

  أدرج يـوم : السبت, 03 تشرين1/أكتوير 2020 18:01     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 26 مرات
جراد: الندوة الوطنية للمؤسسات الناشئة &quot;انطلاقة جديدة&quot; لدعم الاقتصاد الوطني

الجزائر - أكد الوزير الاول، السيد عبد العزيز جراد، اليوم السبت بالجزائر، ان الندوة الوطنية الأولى حول المؤسسات الناشئة تمثل "انطلاقة جديدة" لتحقيق هدف مضاعفة نسيج هذا النوع من المؤسسات و تنويع مجالات نشاطاتها مما سيسمح لها بالإسهام بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني.

وخلال مداخلته خلال اشغال الندوة الوطنية الأولى حول المؤسسات الناشئة التي شهدت الاعلان الرسمي من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عن اطلاق الصندوق الوطني لتمويل المؤسسات الناشئة، اعتبر الوزير الاول ان هذا الحدث "سيكون بمثابة انطلاقة جديدة لتحقيق هدف مضاعفة المؤسسات الناشئة من اجل استغلال و مرافقة كل المبادرات الشبانية و الافكار الجديدة في اطار الجهود الرامية لدعم الاقتصاد الوطني".

وأبرز الوزير الأول اهمية هذا النوع من المؤسسات التي ستساهم في "تكوين جيل جديد من مقاولين و رجال اعمال يساهمون في خلق الثروة و مناصب الشغل".

و تابع السيد جراد يقول " هذه المبادرة تندرج في اطار مخطط عمل الحكومة التي حرصت منذ تنصيبها على وضع المؤسسات الناشئة و اقتصاد المعرفة في صميم اهتماماتها من خلال تشجيع الابتكار و المبادرات النابعة من فئة الشباب". 

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وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد اشرف اليوم السبت بالجزائر العاصمة، على انطلاق أشغال الندوة الوطنية الأولى للمؤسسات الناشئة بحضور الوزير الاول عبد العزيز جراد و اعضاء من الحكومة.

وتعقد هذه الندوة ، التي تنظمها الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول، المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، في المركز الدولي للمؤتمرات تحت عنوان : ALGERIA DISRUPT 2020".

ويشارك في اشغال هذه الندوة اكثر من 1000 مشارك من اصحاب المشاريع المبتكرة و شركات ناشئة و رؤساء المؤسسات وخبراء.

و تتمحور اشغالها حول ثلاث ندوات تخص "الشركات الناشئة" و "رأس المال المجازف أو المخاطر" وكذا "هياكل دعم المؤسسات الناشئة" المتمثلة في الحاضنات و مسرعات الاعمال.

 

آخر تعديل على السبت, 03 تشرين1/أكتوير 2020 18:18
كلـمات مفتـاحيــة :
جراد: الندوة الوطنية للمؤسسات الناشئة "انطلاقة جديدة" لدعم الاقتصاد الوطني
  أدرج يـوم : السبت, 03 تشرين1/أكتوير 2020 18:01     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 26 مرة   شارك

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