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مؤسسات ناشئة: رئيس الجمهورية يكرم المبتكرين الشباب

  أدرج يـوم : السبت, 03 تشرين1/أكتوير 2020 17:18     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 15 مرات
مؤسسات ناشئة: رئيس الجمهورية يكرم المبتكرين الشباب

الجزائر - كرم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم السبت بالجزائر سبعة مبتكرين شباب تتراوح أعمارهم ما بين 11 و 15 سنة، فاز ثلاثة منهم في المسابقة الدولية حول الروبوتيك نظمت بكوريا الجنوبية .

وخلال جلسة افتتاح الندوة الوطنية للمؤسسات الناشئة، كرم رئيس الجمهورية ثلاثة طلبة ثانوي قدموا من ولاية سطيف بعد فوزهم في مسابقة دولية حول الروبوتيك نظمت في كوريا الجنوبية رفقة أربعة شباب أخرين قدموا من ولاية المسيلة.

في هذا الصدد، صرح الشاب يونس عبد السامي، 15 سنة، تلميذ بمدرسة لتعليم البرمجة و الروبوتيك و الذي كان مرفوقا بزميليه الفائزين نزيم أسفران و محمد-أمين عطوي أن مجموعته أعدت، عن بعد، مشروعا حول مزرعة ذكية تتضمن جانب تربية المواشي و جانب فلاحي.

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وخلال هذا الحفل، سلم رئيس الجمهورية جوائز لأعضاء جمعية "ابداع وابتكار علمي" لولاية المسيلة.

وقد عمل الشباب الاربعة الأعضاء في الجمعية الذين تتراوح اعمارهم بين 11 و 13 سنة على عدة ابتكارات منها البيت الذكي (معتصم بوسعدية) و حاجز السكة الحديدية الذكي (شوقي علوني) و المزرعة الذكية (محمد علي تويرات) والحذاء الذكي المخصص للأشخاص المكفوفين (وائل حمداني).

و يذكر أن الشباب المبتكرين الشباب تم تكريمهم خلال هذا الشهر من طرف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة، وليد ياسين.

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مؤسسات ناشئة: رئيس الجمهورية يكرم المبتكرين الشباب
  أدرج يـوم : السبت, 03 تشرين1/أكتوير 2020 17:18     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 15 مرة   شارك

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