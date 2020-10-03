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سياحة: اتخاذ عدة إجراءات للقضاء على "البيروقراطية وتشجيع الاستثمار"

  أدرج يـوم : السبت, 03 تشرين1/أكتوير 2020 16:50     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 21 مرات
سياحة: اتخاذ عدة إجراءات للقضاء على &quot;البيروقراطية وتشجيع الاستثمار&quot;

الجزائر - كشف وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، محمد حميدو، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، عن اتخاذ عدة إجراءات للقضاء على "الحواجز البيروقراطية وتشجيع الاستثمار" في القطاع منها "دراسة ملفات منح اعتماد للوكالات السياحية والفنادق في ظرف شهر واحد على أكثر تقدير".

وقال الوزير في تصريح للصحافة على هامش الندوة الوطنية للمؤسسات الناشئة التي أشرف على افتتاحها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أنه "تشجيعا للاستثمار في قطاع السياحة وبهدف القضاء على البيروقراطية تم اتخاذ عديد الإجراءات منها دراسة ملفات منح اعتماد الوكالات السياحية والفنادق في مدة لا تتعدى شهرا على أكثر تقدير " الى جانب "عدة إجراءات أخرى تهدف لخلق الثروة ومناصب جديدة " في القطاع .

وفي إطار المساعي الرامية لتشجيع السياحة الداخلية ذكر الوزير ان وزارته " أبرمت " اتفاقيات مع الفنادق والشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية وكذا الخطوط الجوية الجزائرية من "اجل تخفيض الأسعار بنسبة 50 بالمائة " مبرزا ان هذه الاتفاقيات " يعول عليها كثيرا لإعطاء نفس جديد للسياحة الداخلية وانعاش السياحة الصحراوية التي ينطلق موسمها من شهر أكتوبر الى غاية مارس".

وفي رده عن سؤال يتعلق بخسائر قطاع السياحة جراء وباء كورونا أفاد الوزير ان " لجان وطنية ومحلية تقوم بالتدقيق في الأرقام للوصول الى الأرقام الحقيقية".

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سياحة: اتخاذ عدة إجراءات للقضاء على "البيروقراطية وتشجيع الاستثمار"
  أدرج يـوم : السبت, 03 تشرين1/أكتوير 2020 16:50     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 21 مرة   شارك

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