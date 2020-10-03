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تنصيب فريق توجيه مكلف بتقييم الخدمة العمومية للمياه  

  أدرج يـوم : السبت, 03 تشرين1/أكتوير 2020 15:52     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 4 مرات

الجزائر - نصب وزير الموارد المائية السيد ارزقي براقي فريق توجيه مكلف بإطلاق وتأطير عملية تحقيق اجتماعي على المستوى الوطني، بهدف تقييم وضع الخدمة العمومية للمياه في كل البلديات والأحياء، حسبما أفاد به اليوم السبت بيان للوزارة .

وستقوم الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية بتكليف الفريق المنصب الخميس الماضي من طرف المسؤول الأول عن القطاع ،و المتكون من أكثر من 5000 شاب جامعي عن طريق التوظيف المؤقت، باستقاء المعلومات في بلدياتهم ومناطق سكناهم، بعد استفادتهم من تكوين عن بعد،  يضيف ذات المصدر.

وسيتيح هذا التحقيق "رسم خريطة لما يعيشه المواطنون في الواقع وعن كثب"، كما سيسمح بـ "تقييم آثار المجهودات المبذولة في القطاع" فيما يخص الخدمة العمومية للمياه وضبط البرامج التنموية.

تأتي هذه العملية لدعم تلك المتعلقة بجرد منشآت الري في كل البلديات والتي هي في طور الإنجاز منذ عدة أسابيع،  لذا فينتظر من هذا التحقيق أن يمنح للوزارة رؤية دقيقة حول أداء الخدمة العمومية بـ "صوت ورأي المستهلك".

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تنصيب فريق توجيه مكلف بتقييم الخدمة العمومية للمياه  
  أدرج يـوم : السبت, 03 تشرين1/أكتوير 2020 15:52     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 4 مرة   شارك

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