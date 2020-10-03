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الرئيس تبون يدعو الجالية الوطنية إلى الاستثمار في الجزائر

  أدرج يـوم : السبت, 03 تشرين1/أكتوير 2020 12:28     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 23 مرات
الرئيس تبون يدعو الجالية الوطنية إلى الاستثمار في الجزائر

الجزائر - دعا رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يوم السبت بالجزائر العاصمة، الكفاءات الشابة من أبناء الجالية الوطنية في المهجر إلى الاستثمار في أرض الوطن لاسيما من خلال إنشاء مؤسسات ناشئة.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها الرئيس تبون، مرفوقا بالوزير الأول عبد العزيز جراد والوزير المنتدب المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، ياسين وليد، إلى معرض للمؤسسات الناشئة بالمركز الدولي للمؤتمرات قبيل افتتاح الندوة الوطنية للمؤسسات الناشئة "ألجيريا ديسرابت 2020".

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وتحادث السيد تبون خلال زيارته لهذا المعرض، الذي يضم حوالي أربعين مؤسسة، مع شباب من أصحاب المشاريع المبتكرة حيث استمع إلى انشغالاتهم مجددا التزامه بمحاربة البيروقراطية ورفع العراقيل الادارية لتمكين الشباب من تجسيد مؤسساتهم الناشئة.

كما دعا الرئيس إلى تعميم استعمال اللوحات الرقمية والوسائل الحديثة في قطاع التربية وإلى إعداد ارضية رقمية للسوق الوطنية ومجالات الاستثمار المتاحة.

يذكر أن هذه الندوة التي تنظمها الوزارة المنتدبة المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، تعقد بمشارك أزيد من 1000 مشارك من مؤسسات ناشئة وحاضنات وممثلي هيئات حكومية ومالية ومتعاملين اقتصاديين وخبراء وممثلي جمعيات وجامعات ومراكز بحث.

ويتضمن برنامج الندوة تنظيم ثلاث حلقات مناقشة حول مواضيع متعلقة بالإطارالقانوني ورأسمال المخاطرة وهياكل الدعم (حاضنات الأعمال/ مسرعات).

آخر تعديل على السبت, 03 تشرين1/أكتوير 2020 16:21
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الرئيس تبون يدعو الجالية الوطنية إلى الاستثمار في الجزائر
  أدرج يـوم : السبت, 03 تشرين1/أكتوير 2020 12:28     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 23 مرة   شارك

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