إطلاق الصندوق الوطني لتمويل المؤسسات الناشئة

الجزائر - أعلن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، عن الإطلاق الرسمي للصندوق الوطني لتمويل المؤسسات الناشئة، الذي سيتميز عمله ب"المرونة" و"تحمل المخاطر".

وأوضح الرئيس تبون، في كلمة ألقاها خلال افتتاح الندوة الوطنية للمؤسسات الناشئة "ألجيريا ديسرابت 2020" أن هذه الالية التمويلية الجديدة ستمكن الشباب أصحاب المشاريع من "تفادي البنوك وما ينجر عنها من ثقل بيروقراطي من خلال هذه الوسيلة التي تتمتع بالمرونة التي تتطلبها المؤسسات الناشئة".

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ويتم تمويل هذا الصندوق من طرف الدولة غير أنه "يبقى مفتوحا على القطاع الخاص و كذا الشركات الاجنبية الراغبة في المساهمة فيه ماليا"، يضيف السيد تبون.

يذكر أن هذه الندوة التي تنظمها الوزارة المنتدبة المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، تعقد بمشارك أزيد من 1000 مشارك من مؤسسات ناشئة وحاضنات وممثلي هيئات حكومية ومالية ومتعاملين اقتصاديين وخبراء وممثلي جمعيات وجامعات ومراكز البحث.

و يتضمن برنامج الندوة تنظيم ثلاث حلقات مناقشة حول مواضيع متعلقة بالإطار القانوني ورأسمال المخاطرة وهياكل الدعم (حاضنات الأعمال/ مسرعات).

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وعلى هامش اللقاء، نظم معرض يجمع حوالي 40 مؤسسة ناشئة في إطار هذه التظاهرة قصد ابراز ابداع الشباب الجزائري الذي لا يزال يؤكد على قدراته الابتكارية لاسيما خلال فترة الوباء.