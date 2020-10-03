مؤسسات ناشئة: نظام تصريحي جديد لفائدة أصحاب المشاريع

و قال الرئيس تبون، خلال كلمة ألقاها بالمناسبة، أن "عهد العراقيل الادارية و البيروقراطية قد ولى" مذكرا بتعهده "بالقضاء نهائيا على هذه الممارسات التي حرمت خيرة ابنائنا من تجسيد مشاريعهم و تحقيق احلامهم و دفعت الكثير منهم للهجرة".
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و يتجلى تجسيد هذا التعهد، يضيف السيد تبون، من خلال "نظام تصريحي جديد لفائدة أصحاب المشاريع المبتكرة سيمكنهم من تجسيد افكارهم بعيدا عن كل ما يمكن ان يعرقل مشاريعهم".
و قال بهذا الخصوص:"من أراد انشاء شركة ناشئة يكفيه ان يصرح بذلك..و لما تشرع شركته في الانتاج حينها فقط يقوم بإنشاء سجله التجاري".
و ذكر في نفس السياق، بالتحفيزات الضريبية التي أدرجت لصالح المؤسسات الناشئة في اطار قانون المالية التكميلي ل2020 الى جانب التسهيلات المتاحة للحصول على العقار من أجل إنشاء حاضنات اعمال و مسرعات، لما تكتسيه هذه الهياكل من اهمية في مرافقة المؤسسات الناشئة.
و أعرب رئيس الجمهورية عن أمله في تجسيد المشاريع المطروحة امام صندوق تمويل المؤسسات الناشئة-الذي أعلن عن اطلاقه رسميا خلال الندوة- في "ظرف قصير جدا" مؤكدا أن "كل المشاكل يجب أن تحل في غضون شهرين".
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و أشاد الرئيس بمستوى الشباب أصحاب المشاريع المبتكرة الذين تحادث معهم خلال زيارته لمعرض ضم حوالي 40 مؤسسة ناشئة، نظم على هامش الندوة.
و صرح قائلا: "شيء جد مشرف.. جيل يملك مستوى اخر في التفكير..جيل لم يعرف الثورة لكنه اقحم نفسه في جهاد اقتصادي حقيقي" .