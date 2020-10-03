مؤسسات ناشئة: نظام تصريحي جديد لفائدة أصحاب المشاريع

الجزائر - أعلن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم السبت بالعاصمة، خلال اشرافه على افتتاح الطبعة الاولى للندوة السنوية للمؤسسات الناشئة، عن نظام تصريحي جديد لفائدة أصحاب المشاريع المبتكرة يسمح لهم بالشروع في النشاط قبل حيازة السجل التجاري.

و قال الرئيس تبون، خلال كلمة ألقاها بالمناسبة، أن "عهد العراقيل الادارية و البيروقراطية قد ولى" مذكرا بتعهده "بالقضاء نهائيا على هذه الممارسات التي حرمت خيرة ابنائنا من تجسيد مشاريعهم و تحقيق احلامهم و دفعت الكثير منهم للهجرة".

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و يتجلى تجسيد هذا التعهد، يضيف السيد تبون، من خلال "نظام تصريحي جديد لفائدة أصحاب المشاريع المبتكرة سيمكنهم من تجسيد افكارهم بعيدا عن كل ما يمكن ان يعرقل مشاريعهم".

و قال بهذا الخصوص:"من أراد انشاء شركة ناشئة يكفيه ان يصرح بذلك..و لما تشرع شركته في الانتاج حينها فقط يقوم بإنشاء سجله التجاري".

و ذكر في نفس السياق، بالتحفيزات الضريبية التي أدرجت لصالح المؤسسات الناشئة في اطار قانون المالية التكميلي ل2020 الى جانب التسهيلات المتاحة للحصول على العقار من أجل إنشاء حاضنات اعمال و مسرعات، لما تكتسيه هذه الهياكل من اهمية في مرافقة المؤسسات الناشئة.

و أعرب رئيس الجمهورية عن أمله في تجسيد المشاريع المطروحة امام صندوق تمويل المؤسسات الناشئة-الذي أعلن عن اطلاقه رسميا خلال الندوة- في "ظرف قصير جدا" مؤكدا أن "كل المشاكل يجب أن تحل في غضون شهرين".

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و أشاد الرئيس بمستوى الشباب أصحاب المشاريع المبتكرة الذين تحادث معهم خلال زيارته لمعرض ضم حوالي 40 مؤسسة ناشئة، نظم على هامش الندوة.

و صرح قائلا: "شيء جد مشرف.. جيل يملك مستوى اخر في التفكير..جيل لم يعرف الثورة لكنه اقحم نفسه في جهاد اقتصادي حقيقي" .