الرئيس تبون يشرف على انطلاق أشغال المؤتمر الوطني للمؤسسات الناشئة

الجزائر - أشرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم السبت بالجزائر العاصمة، على انطلاق أشغال المؤتمر الوطني للمؤسسات الناشئة بحضور الوزير الاول عبد العزيز جراد و اعضاء من الحكومة.

و يعقد هذا المؤتمر، الذي تنظمه الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول، المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، في المركز الدولي للمؤتمرات تحت عنوان : ALGERIA DISRUPT 2020".

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و يشارك في اشغال هذا اللقاء اكثر من 1000 مشارك من اصحاب المشاريع المبتكرة و شركات ناشئة و رؤساء المؤسسات وخبراء.

و تتمحور اشغال الندوة حول ثلاث ندوات تخص "الشركات الناشئة" و "رأس المال المجازف أو المخاطر" وكذا "هياكل دعم المؤسسات الناشئة" المتمثلة في الحاضنات و مسرعات الاعمال.

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و كشف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، وليد المهدي ياسين، أمس الجمعة، أنه سيتم الاطلاق الرسمي لصندوق تمويل المؤسسات الناشئة خلال المؤتمر.

كما سيتم خلال اللقاء، الاطلاق الفعلي للعديد من الاطر التنظيمية و القانونية التي من شأنها تعزيز الشركات الناشئة وتمكين اصحاب المشاريع المبتكرة من انشاء مؤسساتهم بعيدا عن كل ما يمكن ان يعرقل عملية الابتكار .

و قبيل انطلاق المؤتمر، قام السيد تبون، مرفوقا بالوزير الاول عبد العزيز جراد والوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة، ياسين وليد، بزيارة معرض يضم حوالي 40 مؤسسة ناشئة تم تنظيمه على هامش اللقاء قصد ابراز قدرات هذه المؤسسات على الابتكار و المساهمة في تنمية الاقتصاد. و تحادث الرئيس تبون مع العارضين الذين قدموا له نبذة عن مشاريعهم المبتكرة.