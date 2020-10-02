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افتتاح الندوة الوطنية للمؤسسات الناشئة يوم السبت بالجزائر العاصمة

  أدرج يـوم : الجمعة, 02 تشرين1/أكتوير 2020 16:35     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 12 مرات

 

الجزائر - ستكون الندوة الوطنية للمؤسسات الناشئة التي ستنظم يوم السبت بالجزائر العاصمة  فرصة للإعلان عن عدد من التدابير المالية والقانونية والتنظيمية لفائدة المؤسسات الناشئة.

وحسب "المذكرة المفاهيمية" حول هذا الحدث, التي أعدتها الوزارة المنتدبة المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة و تلقت واج نسخة منها, فإن هذه الندوة المنظمة تحت عنوان "Algeria Disrupt 2020" ستخصص للإطلاق الرسمي لآلية تمويل جديدة بمسمى "صندوق تمويل المؤسسة الناشئة الجزائرية" وكذا عرض الاطار القانوني الجديد الموجه للمؤسسات المبتدئة (الناشئة) لاسيما إنشاء علامة "مؤسسة ناشئة" و"حاضنة" و "مشروع مبتكر" مع تنصيب لجنة وطنية لمنح العلامة.

كما ستشهد هذه الندوة المنظمة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية لإطلاق الأرضية الالكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة (www.startup.dz) وأول مُسرّع عمومي "Algeria Venture" اضافة إلى آليات جديدة لترقية المؤسسات الناشئة والتكنولوجيا المالية (مخبر تمويل و قسم ببورصة الجزائر...).

وستتميز الندوة التي سيحضرها العديد من أعضاء الحكومة بالإعلان عن انشاء شكل قانوني جديد أكثر ملائمة للمؤسسات الناشئة "SAPS" علاوة على تشريع جديد متعلق بالتمويل التشاركي "crowdfunding".

ومن المقرر أن يشارك في هذا الموعد أزيد من 1000 مشارك من مؤسسات ناشئة و حاضنات وممثلي هيئات حكومية ومالية ومتعاملين اقتصاديين وخبراء وممثلي جمعيات وجامعات ومراكز البحث.

وسيتخلل هذا اللقاء تنظيم ثلاث حلقات مناقشة حول مواضيع متعلقة بالإطار القانوني و رأسمال المجازفة أو المخاطرة و هياكل الدعم (حاضنات الأعمال/ مسرعات).

وعلى هامش المداخلات, سينظم معرض يجمع 40 مؤسسة ناشئة في إطار هذه التظاهرة من أجل ابراز ابداع الشباب الجزائري الذي يؤكد باستمرار على امكانياته, لاسيما خلال فترة الوباء.

وتشير المذكرة المفاهيمية أن "هذا المؤتمر يندرج في إطار تنفيذ التدابير الهامة التي اتخذتها الحكومة لفائدة المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة",مؤكدة أن "بلادنا أمام تحدٍ استراتيجي يتمثل في الاعتماد على شبابه المتميز ببراعته وإبداعه ليفرض نفسه "كمؤسسة ناشئة حقيقية في افريقيا والعالم".

وتضيف أنه "أضحى من الضروري والعاجل جعل الجزائر جنة جديدة للمؤسسات المبتكرة وهذا من خلال وضع اطار قانوني مناسب لتطوير المؤسسات الناشئة وآليات تمويل تستجيب لحاجياتها".

كلـمات مفتـاحيــة :
افتتاح الندوة الوطنية للمؤسسات الناشئة يوم السبت بالجزائر العاصمة
  أدرج يـوم : الجمعة, 02 تشرين1/أكتوير 2020 16:35     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 12 مرة   شارك

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