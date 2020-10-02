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السيد الهاشمي جعبوب يتسلم مهامه وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

  أدرج يـوم : الجمعة, 02 تشرين1/أكتوير 2020 13:43     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 7 مرات
السيد الهاشمي جعبوب يتسلم مهامه وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

الجزائر- تسلم السيد الهاشمي جعبوب, يوم الجمعة بالجزائر العاصمة, مهامه وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي خلفا للسيدة كوثر كريكو التي تولت هذا المنصب بالنيابة.

يذكر أن رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, كان قد عين يوم الأربعاء الماضي, بعد استشارة الوزير الأول, السيد الهاشمي جعبوب وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

وفي كلمة له خلال مراسم التنصيب, أكد السيد جعبوب على أهمية القطاع, وهذا بالنظر الى الملفات التي يتكفل بها, والتي تخص عدة فئات من المجتمع, على غرار طالبي الشغل وانشغالات العمال وفئة المتقاعدين.

وفي هذا السياق, دعا الوزير الى تنسيق الجهود والمثابرة في العمل من أجل اعطاء دفع جديد للقطاع والعمل على التجسيد الميداني لبرنامج رئيس الجمهورية في هذا المجال, وذلك خدمة للوطن والمواطن وتماشيا مع نظرة "الجزائر الجديدة".

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من جهتها, نوهت السيدة كريكو بالجهود المبذولة من قبل اطارات القطاع و على مختلف المستويات خلال الفترة القصيرة التي قضتها على رأس هذه الوزارة.

كلـمات مفتـاحيــة :
السيد الهاشمي جعبوب يتسلم مهامه وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
  أدرج يـوم : الجمعة, 02 تشرين1/أكتوير 2020 13:43     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 7 مرة   شارك

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