الجلسات السنوية للبنك العالمي: بن عبد الرحمن يتحادث مع مسؤول من المؤسسة التمويل الدولية

الجزائر- أجرى وزير المالية ايمن بن عبد الرحمن يوم الخميس لقاء عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة مينا و افريقيا، السيد سارجيو بيمينتا, حسب بيان للوزارة.

و اوضح ذات المصدر، ان هذا الاجتماع جاء كمقدمة لاجتماع تقني سينظم قريبا بمناسبة الجلسات السنوية لمجمع البنك العالمي المقرر عقدها عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد, ابتداء من الاسبوع الثاني من شهر اكتوبر 2020.

و اضاف البيان ذاته ان الجانبين قد تبادلا بهذه المناسبة وجهات النظر حول الازمة الصحية العالمية المرتبطة بفيروس كورونا و الوضعية السائدة في الجزائر قبل التطرق إلى فرض التعاون المتاحة في المجال.

كما جدد الوزير التأكيد على المحاور ذات الاولوية في برنامج الحكومة من اجل الانعاش الاقتصادي و حول القطاعات ذات القيمة المضافة العالية بحيث يتم بدل الجهود من اجل بعث تأثيرها على النمو الاقتصادي للبلاد على غرار القطاع المالي و المنجمي و الفلاحة و الخدمات.

و اشار في هذا الصدد الى ان القطاع الخاص يبقى شريكا قويا في خدمة التنمية في الجزائر كونه اداة للابتكار و محركا لتوفير مناصب الشغل داعيا محدثه الى تكثيف مرافقة مؤسساته لفائدة هذا القطاع.

من جانبه جدد السيد بيمينتا التزام مؤسسة التمويل الدولية التي تعد احدى الوكالات الخمسة لمجمع البنك العالمي بدعم الجزائر في تجسيد برنامجها التنموي سيما بالنسبة للأعمال التي تخص القطاع الخاص لكونها المهمة الاساسية لهذه المؤسسة.

و في الاخير اتفق الجانبان على المسائل التي سيتم معالجتها خلال الاجتماع التقني المقبل مع افق تعزيز التعاون بين الجزائر و مؤسسة التمويل الدولية لفائدة القطاعات المحورية في تنويع الاقتصاد الجزائري.