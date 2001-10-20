خلل في محطة كهربائية ليبية : سونلغاز ترسل فريقا من 13 تقنيا

الجزائر- أكد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز شاهر بولخراص يوم الخميس، ان الشركة الوطنية للكهرباء و الغاز (سونلغاز)، سترسل هذا المساء فريقا متكونا من 13 تقنيا من الشركة الجزائرية لإنتاج الكهرباء، على راسهم الرئيس المدير العام للفرع، من اجل المشاركة في اصلاح خلل وقع على مستوى المحطة الكهربائية التي تزود العاصمة طرابلس.

و تأتي هذه المبادرة على اثر التعليمات الصادرة من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الذي تلقى امس الاربعاء اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية, السيد فائز السراج, الذي طلب منه "مساعدة عاجلة لإصلاح خلل في محطة توليد الكهرباء التي تزود طرابلس".

وقد لبى السيد تبون هذا الطلب وأمر وزير الطاقة بتشكيل فريق تقني من الشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونلغاز), للتوجه غدا الخميس لهذا الغرض إلى عاصمة هذا البلد الشقيق، حسبما افاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

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كما صرح السيد بولخراص للصحافة "اننا سنرسل الى طرابلس هذا المساء فريقا من 13 تقنيا من الشركة الجزائرية لإنتاج الكهرباء (على راسهم الرئيس المدير العام لفرعها من اجل تشخيص هذا الخلل و تقييم وضعية المحطة بغية تصليحها).

و قد اعرب ذات المسؤول بهذا التصريح على هامش التوقيع على اتفاقيات اندماج/انصهار فرعين من مجمع سونلغاز وهما شركة كهرباء كدية الدراوش و شركة كهرباء سكيكدة.