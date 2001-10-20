انطلاق دورات تكوينية مجانية لفائدة 7500 موظف وإطار تابع لقطاع التجارة

و يتضمن هذا البرنامج الذي أشرف على إطلاقه, بمقر الوزارة, وزير التجارة كمال رزيق رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي, 46 تخصصا من بينها مراقبة الصرف, الصفقات العمومية, اللغة الإنجليزية, المنافسة و التحقيقات الاقتصادية, مراقبة الجودة و قمع الغش بالإضافة إلى التكوين الخاص بالمخابر.
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و يشرف على تأطير هذه الدورات التكوينية, التي تنظم بتقنية التحاضر المرئي عن بعد, إطارات من وزارة التجارة من الذين تتوفر فيهم الخبرة الكافية للتكوين في التخصصات التي يشملها البرنامج, يضيف البيان.