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انطلاق دورات تكوينية مجانية لفائدة 7500 موظف وإطار تابع لقطاع التجارة

  أدرج يـوم : الخميس, 01 تشرين1/أكتوير 2020 18:02     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرات
انطلاق دورات تكوينية مجانية لفائدة 7500 موظف وإطار تابع لقطاع التجارة

الجزائر- تم يوم الخميس اطلاق برنامج دورات تكوينية مجانية لفائدة 7.500 موظف وإطار تابع لقطاع التجارة, بغرض تحسين أدائهم واكتساب كفاءات جديدة في مختلف التخصصات ذات الصلة بعملهم, حسبما أفاد به بيان للوزارة.

و يتضمن هذا البرنامج الذي أشرف على إطلاقه, بمقر الوزارة, وزير التجارة كمال رزيق رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي,  46 تخصصا من بينها مراقبة الصرف, الصفقات العمومية, اللغة الإنجليزية, المنافسة و التحقيقات الاقتصادية, مراقبة الجودة و قمع الغش بالإضافة إلى التكوين الخاص بالمخابر.

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و يشرف على تأطير هذه الدورات التكوينية, التي تنظم بتقنية التحاضر المرئي عن بعد, إطارات من وزارة التجارة من الذين تتوفر فيهم الخبرة الكافية للتكوين في التخصصات التي يشملها البرنامج, يضيف البيان.

كلـمات مفتـاحيــة :
انطلاق دورات تكوينية مجانية لفائدة 7500 موظف وإطار تابع لقطاع التجارة
  أدرج يـوم : الخميس, 01 تشرين1/أكتوير 2020 18:02     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرة   شارك

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