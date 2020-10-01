إستعمال الطاقات المتجددة في قطاع الصحة في صلب لقاء بين بن بوزيد و شيتور

الجزائر - شكل استعمال الطاقات المتجددة في قطاع الصحة صلب اللقاء الذي عقد يوم الاربعاء بين وزير الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد و وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، شمس الدين شيتور.

و تم خلال هذا اللقاء الذي حضره ايضا الوزير المكلف بإصلاح المستشفيات، اسماعيل مصباح، استعراض الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقوي، لا سيما تلك المتعلقة باستعمال الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية و غاز البترول المميع.

و صرح السيد بن بوزيد لوأج، ان اللقاء كان فرصة بالنسبة لوزير الانتقال الطاقوي للاطلاع على الوضع المتعلق باستعمال الطاقات المتجددة عل مستوى أقسام الصحة.

و في هذا السياق، اعرب الوزير عن ارتياحه لتحويل 67 بالمائة من حظيرة السيارات لقطاع الصحة نحو غاز البترول المميع و اكد ان هذه العملية ستتواصل الى غاية التحويل الكلي لهذه الحظيرة.

و اشار من جهة اخرى الى مسعى القطاع في صالح مناطق الظل، و المتمثل في تزويدهم بالطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية.

و من جهته اكد السيد شيتور انه قدم عرضا حول المخطط الشمسي 2030، و قدم اقتراحات لوزير الصحة "لمرافقة القطاع في عدد من العمليات لا سيما استعمال التدفئة الشمسية و الانارة الشمسية داخل المؤسسات الصحية و صفائح الطاقة الشمسية".

و اضاف قائلا :"لقد اتفقنا على تزويد 4 مؤسسات صحية بالتجهيزات الشمسية كمواقع نموذجية قصد النظر في قابلية تطبيق هذا العمل".

واوضح من جهة اخرى ان اللقاء مع وزير الصحة يهدف لتوضيح المخطط الوطني الشمسي المتمثل في تمكين الجزائر من تطوير نمطها الاستهلاكي الخاص قصد التوصل الى تقليص استهلاكها للطاقات الحفرية و تطوير الطاقة المتجددة.