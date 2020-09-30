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تعيين الهاشمي جعبوب وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 أيلول/سبتمبر 2020 19:27     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 8 مرات
تعيين الهاشمي جعبوب وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

الجزائر - عين رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يوم الأربعاء بعد استشارة الوزير الأول, السيد الهاشمي جعبوب وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان : "طبقا للمادة 93 من الدستور, عين اليوم رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بعد استشارة الوزير الأول, السيد الهاشمي جعبوب وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي".

آخر تعديل على الأربعاء, 30 أيلول/سبتمبر 2020 19:38
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تعيين الهاشمي جعبوب وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 أيلول/سبتمبر 2020 19:27     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 8 مرة   شارك

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