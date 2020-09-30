مسألة الذاكرة بين الجزائر و فرنسا تعرف تطورا -

ست مواد لتفعيل وتأهيل دور المجتمع المدني وترقيته -

تعيين الهاشمي جعبوب وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي -

الجزائر باشرت مرحلة تغيير ايجابي -

مكافحة الارهاب والجريمة : تنفيذ عدة عمليات أسفرت عن نتائج نوعية -

وزارة الصناعة الصيدلانية ستتكفل بتلبية حاجيات المواطنين من أدوية فعالة وذات جودة -

اجتماع الحكومة يتناول بالدراسة مشاريع قوانين تخص عدة قطاعات -

الرئيس تبون يتسلم أوراق اعتماد ثلاثة سفراء جدد -

اجتماع الحكومة: عرض المشروع التمهيدي لقانون المالية -

كوفيد 19: تخفيف اجراءات الحجر الصحي في العديد من الولايات -

نحو وضع آليات تسمح لرياضيي النخبة والمستوى العالي بإيجاد مناصب شغل -

كوفيد-19: الوزير الأول يتخذ جملة من التدابير لمجابهة الأزمة الصحية -

مجلس حقوق الإنسان ينوه بالتزام الدولة بمساعدة و حماية فئة المسنين -

كورونا: 162 إصابة جديدة, 111 حالة شفاء و 8 وفيات -

جنوب : تزايد عدد حالات الملاريا المستوردة -

حالات ملاريا مستوردة في جنوب البلد: تعزيز إجراءات المراقبة -

الكركرات : حملة مغربية مضللة لتغطية خروقات وقف اطلاق النار -

سلطة الضبط تفرض عقوبات مالية ضد موبيليس و جازي و أوريدو -

ضرورة التثمين الإقتصادي للتراث الثقافي لتحقيق التنمية لفائدة الأجيال الحالية و القادمة -