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زهاء 100 عارض في الطبعة ال 17 للصالون الدولي للعقار والبناء والسكن والأشغال العمومية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 أيلول/سبتمبر 2020 12:15     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 12 مرات
زهاء 100 عارض في الطبعة ال 17 للصالون الدولي للعقار والبناء والسكن والأشغال العمومية

وهران - يشارك زهاء 100 عارض في الطبعة ال 17 للصالون الدولي للعقار والبناء والسكن والأشغال العمومية المزمع إقامتها بمركز الاتفاقيات "محمد بن أحمد" لوهران من 25 إلى 29 أكتوبر القادم، حسبما أفاد به يوم الأربعاء محافظ التظاهرة.

ويجمع هذا الصالون الذي تنظمه وكالة "أس بي ايفنتس كوم كومباني" تحت شعار "لنبني جزائر الغد عصرية وقوية" أزيد من 85 شركة وطنية وشركات أجنبية متواجدة بالجزائر من إسبانيا وتونس وتركيا وإيطاليا وألمانيا والبرتغال وغيرها، حسبما أوضح لوأج زوبير والي.

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وأشار نفس المصدر الى أن هذه الطبعة هامة بالنظر إلى المشاركة الوطنية فيها، مضيفا: "كل تركيزنا منصب حاليًا على الإمكانات الجزائرية في هذا المجال، نريد أن نشجع الشباب الجزائري لبناء بلادنا ولدينا الوسائل لذلك".

وحسب السيد والي فان هذه التظاهرة فضاء للقاء وتبادل الخبرات بين مختلف المهنيين في قطاع العقار والسكن وربط علاقات شراكة مع المؤسسات الأجنبية المشاركة في المعرض.

وسيتم بالمناسبة تنظيم لقاءات ثنائية بين متعاملين اقتصاديين جزائريين في مجال السكن والبناء وذلك بهدف تشجيع الشراكة بمبادرة من غرفة التجارة والصناعة لناحية وهران.

كما برمجت أيضا ثلاثة أيام دراسية حول قطاع البناء والإسكان في الجزائر وأهدافه.

وستشهد هذه التظاهرة الاقتصادية التي أصبحت تقليدا سنويا بمدينة وهران تطبيق بروتوكول صحي بالنسبة للمشاركين والزوار بالنظر إلى الظرف الصحي المتعلق بفيروس كورونا بما في ذلك إجبارية وضع الأقنعة الواقية والتباعد الاجتماعي وتوفير وسائل التعقيم وغيرها.

آخر تعديل على الأربعاء, 30 أيلول/سبتمبر 2020 12:26
كلـمات مفتـاحيــة :
زهاء 100 عارض في الطبعة ال 17 للصالون الدولي للعقار والبناء والسكن والأشغال العمومية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 أيلول/سبتمبر 2020 12:15     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 12 مرة   شارك

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