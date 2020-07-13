الفصل في ملفات الاستثمار العالقة على المستويين المركزي والمحلي يوم 15 أكتوبر

جيجل- أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي, محمد حميدو, يوم الثلاثاء من جيجل أنه تم تحديد 15 أكتوبر المقبل "كآخر أجل للفصل في جميع الملفات الخاصة بالاستثمار السياحي العالقة على المستويين المركزي والمحلي".

وأكد الوزير خلال استماعه بمقر الغرفة المحلية للصناعة التقليدية و الحرف لعرض عن واقع قطاعه بجيجل و ذلك في إطار زيارة عمل و تفقد قام بها إلى هذه الولاية أنه تم اتخاذ قرار يقضي بـ"الانتهاء من معالجة جميع ملفات الاستثمار السياحي الموجودة على المستويين المركزي و المحلي".

من جهة أخرى كشف السيد حميدو عن منح "مهلة شهر كأقصى حد للرد على طلبات المستثمرين سواء بالقبول أو بالرفض وذلك لوضع حد للانتظار الطويل الذي يشتكي منه المستثمرون من جهة و إعطاء دفع لإنجاز مشاريع جديدة تدر الثروة وتمكن من استحداث مناصب عمل جديدة".

و بخصوص مناطق التوسع السياحي بولاية جيجل والتي تعرف تأخرا كبيرا في التجسيد، أوضح الوزير أنه دعا السلطات المحلية إلى "إعادة النظر في جميع المناطق و عددها 19 منطقة توسع سياحي و إعداد ملف كامل حول وضعيتها لكي يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها".

اقرأ أيضا : استرجاع العقار السياحي غير المستغل "ضمن أولويات القطاع" بعد جائحة كورونا

قبل ذلك عاين الوزير بعض المرافق السياحية بالولاية على غرار دار المنتجات الحرفية التقليدية بمنطقة الشريعة بزيامة منصورية كما اطلع على مشروع إنجاز حديقة التسلية التي هي عبارة عن استثمار خاص بمنطقة كيسير بالعوانة بغلاف مالي يفوق 2,5 مليار دج على أن تدخل الخدمة "نهاية السنة الجارية"، حسب ما ورد في الشروحات التي قدمت بعين المكان.

واطلع الوفد الوزاري كذلك على مشروع إنجاز قرية سياحية تتكون من 114 شقة بمنطقة تاسوست ببلدية الأمير عبد القادر وهي عبارة عن استثمار خاص بغلاف مالي ناهز 689 مليون دجن حيث يسجل تأخر ملحوظ في الأشغال، وفقا لما جاء في الشروحات التي قدمت بعين المكان من طرف مكتب الدراسات المعني مرجعا ذلك لأسباب مختلفة دون أن يذكرها.