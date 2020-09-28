تنظيم الصالون الدولي للتصدير و اللوجيستيك بين 8 و10 فبراير

الجزائر- أعلنت مؤسسة الابتكار و الاستشراف الاقتصادي يوم الثلاثاء عن تنظيم الطبعة الاولى للصالون الدولي للتصدير و اللوجيستيك في الفترة من 8 إلى 10 فبراير 2021 بقصر المعارض (الصنوبر البحري, الجزائر العاصمة).

و أوضحت المؤسسة في بيان لها أن هذا الصالون الذي تنظمه بالشراكة مع الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة والوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "ألجيكس", يسعى إلى تحسين مناخ التصدير في الجزائر لاسيما من خلال تقريب المصدر من المستورد واشراك جميع الفاعلين في هذه العملية الاقتصادية الهامة.

كما تسعى إلى تشجيع و تثمين الجهود التي يبذلها جميع الاطراف المهتمين بخلق أسواق خارجية جديدة للمنتجات الجزائرية لاسيما في القارة الافريقية وذلك وفقا للرؤية الاستراتيجية للسطلات العمومية في مجال بالتصدير.

وينتظر أن يشارك في هذه التظاهرة الاقتصادية الدولية اكثر من 350 عارضا وطنيا من منتجين و صناعيين و ناقلين و مصدرين ينتمون إلى العديد من القطاعات الحيوية من بينها الفلاحة والصناعات الغذائية والمعدات الفلاحية والتغليف والصناعات الثقيلة والخفيفة وكذا قطاع الخدمات مثل البنوك والتأمينات والنقل وكل ما يتعلق باللوجستيك.

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وسيشارك أيضا في فعاليات الصالون عدد من الخبراء الجزائريين و الاجانب لتنشيط ورشات لتبادل الخبرات والرؤى في ميدان التصدير واللوجيستيك, يضيف البيان.