Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تنظيم الصالون الدولي للتصدير و اللوجيستيك بين 8 و10 فبراير

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 29 أيلول/سبتمبر 2020 17:36     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 3 مرات

الجزائر- أعلنت مؤسسة الابتكار و الاستشراف الاقتصادي يوم الثلاثاء عن تنظيم الطبعة الاولى للصالون الدولي للتصدير و اللوجيستيك في الفترة من 8 إلى 10 فبراير 2021 بقصر المعارض (الصنوبر البحري, الجزائر العاصمة).

و أوضحت المؤسسة في بيان لها أن هذا الصالون الذي تنظمه بالشراكة مع الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة والوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "ألجيكس", يسعى إلى تحسين مناخ التصدير في الجزائر لاسيما من خلال تقريب المصدر من المستورد واشراك جميع الفاعلين في هذه العملية الاقتصادية الهامة.

كما تسعى إلى تشجيع و تثمين الجهود التي يبذلها جميع الاطراف المهتمين بخلق أسواق خارجية جديدة للمنتجات الجزائرية لاسيما في القارة الافريقية وذلك وفقا للرؤية الاستراتيجية للسطلات العمومية في مجال بالتصدير.

وينتظر أن يشارك في هذه التظاهرة الاقتصادية الدولية اكثر من 350 عارضا وطنيا من منتجين و صناعيين و ناقلين و مصدرين ينتمون إلى العديد من القطاعات الحيوية من بينها الفلاحة والصناعات الغذائية والمعدات الفلاحية والتغليف والصناعات الثقيلة والخفيفة وكذا قطاع الخدمات مثل البنوك والتأمينات والنقل وكل ما يتعلق باللوجستيك.

اقرأ أيضا :   صادرات: تعزيز القدرة التنافسية للمنتوج الوطني مرهون برفع العوائق اللوجستيكية

وسيشارك أيضا في فعاليات الصالون عدد من الخبراء الجزائريين و الاجانب لتنشيط ورشات لتبادل الخبرات والرؤى في ميدان التصدير واللوجيستيك, يضيف البيان.

كلـمات مفتـاحيــة :
تنظيم الصالون الدولي للتصدير و اللوجيستيك بين 8 و10 فبراير
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 29 أيلول/سبتمبر 2020 17:36     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 3 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.09.29

البنك الوطني الجزائري يطلق الصيرفة الاسلامية في ست ولايات جديدة

20.09.29

فروخي: المرسوم الخاص بتطوير صيد التونة الحمراء سيكون جاهزا قبل نهاية 2020

20.09.29

تنظيم الصالون الدولي للتصدير و اللوجيستيك بين 8 و10 فبراير

20.09.29

كورونا : 155 إصابة جديدة, 101 حالة شفاء و7 وفيات

20.09.29

الفريق شنقريحة يستقبل مدير المصلحة الفدرالية للتعاون العسكري والتقني لفدرالية روسيا

20.09.29

رئيس اللجنة المكلفة بنزع السلاح في مالي يشيد بدور الجزائر في تسوية الأزمة المالية

الأكثــر قـراءة

20.09.28

رئيس الجمهورية يترأس جلسة عمل خصصت لدراسة وضعية قطاع الرياضة

20.09.28

توقيف منتحل شخصية إطار برئاسة الجمهورية متورط في الابتزاز و النصب

20.09.28

سحب البنزين الممتاز بالرصاص ابتداء من 2021

20.09.28

موارد مائية: تحسين الربط بشبكة الصرف الصحي أولوية القطاع بأدرار

20.09.28

رفع نتائج أشغال لجان أخلقة العمل التجاري إلى الحكومة قبل نهاية الثلاثي الأخير

20.09.28

تخصيص طائرتي شحن عسكرية لنقل مساعدات انسانية لفائدة الشعب النيجري