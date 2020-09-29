وزير الصناعة يشارك الأربعاء في لقاء جزائري-بريطاني حول الاستثمار

الجزائر - يشارك وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، يوم الأربعاء في لقاء جزائري-بريطاني حول الاستثمار والتجارة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، حسبما أفاد به يوم الثلاثاء بيان للوزارة.

وسيشارك أيضا في هذا اللقاء، الذي سيقام تحت شعار " الجزائر والمملكة المتحدة : التجارة والاستثمار حاليا و مرحلة ما بعد كوفيد-19"، المبعوث الخاص للوزير الأول البريطاني مكلف بالعلاقات الاقتصادية والتجارية مع الجزائر، اللورد ريشارد ريسبي، الى جانب وزير الدولة المكلف بالاستثمار لدى وزارة التجارة الدولية البريطانية اللورد جيرالد إدغار غريمستون, يضيف نفس المصدر.

كما سيشهد الاجتماع مشاركة ممثلي عدة دوائر وزارية جزائرية على غرار التجارة، الفلاحة، الصناعة الصيدلانية والمؤسسات المصغرة بالإضافة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، مجمع سونلغاز، ومسؤولي بعض منظمات أرباب العمل.