Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

وزير الصناعة يشارك الأربعاء في لقاء جزائري-بريطاني حول الاستثمار

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 29 أيلول/سبتمبر 2020 14:29     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 8 مرات
وزير الصناعة يشارك الأربعاء في لقاء جزائري-بريطاني حول الاستثمار

الجزائر - يشارك وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، يوم الأربعاء في لقاء جزائري-بريطاني حول الاستثمار والتجارة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، حسبما أفاد به يوم الثلاثاء بيان للوزارة.

وسيشارك أيضا في هذا اللقاء، الذي سيقام تحت شعار " الجزائر والمملكة المتحدة : التجارة والاستثمار حاليا و مرحلة ما بعد كوفيد-19"،  المبعوث الخاص للوزير الأول البريطاني مكلف بالعلاقات الاقتصادية والتجارية مع الجزائر، اللورد ريشارد ريسبي، الى جانب وزير الدولة المكلف بالاستثمار لدى وزارة التجارة الدولية البريطانية اللورد جيرالد إدغار غريمستون, يضيف نفس المصدر.

كما سيشهد الاجتماع مشاركة ممثلي عدة دوائر وزارية جزائرية على غرار التجارة، الفلاحة، الصناعة الصيدلانية والمؤسسات المصغرة بالإضافة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، مجمع سونلغاز، ومسؤولي بعض منظمات أرباب العمل.

و يهدف هذا الحدث، المنظم من طرف مجلس الأعمال الجزائري البريطاني, إلى إعطاء لمحة حول خارطة الطريق الحالية و مرحلة ما بعد كوفيد-19 للعلاقات الاقتصادية الجزائرية-البريطانية بهدف تعزيز الشراكة بين البلدين وعرض فرص الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر في قطاعات تكنولوجيا الاعلام والاتصال الحديثة، الصحة، الطاقات المتجددة، التربية والفلاحة, يضيف ذات المصدر.

آخر تعديل على الثلاثاء, 29 أيلول/سبتمبر 2020 15:50
كلـمات مفتـاحيــة :
وزير الصناعة يشارك الأربعاء في لقاء جزائري-بريطاني حول الاستثمار
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 29 أيلول/سبتمبر 2020 14:29     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 8 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.09.29

مخاطر كبرى: ضرورة تشخيص دقيق دوري من أجل معالجة السلوكات السلبية

20.09.29

جامعة علي لونيسي: دورات تكوينية لفائدة القضاة وموظفي قطاع العدالة

20.09.29

وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

20.09.29

وهران: فنانون وجمعيات يحيون الذكري ال26 لاغتيال الشاب حسني

20.09.29

مستغانم: إحباط محاولة إبحار سري لشخصين

20.09.29

الفصل في ملفات الاستثمار العالقة على المستويين المركزي والمحلي يوم 15 أكتوبر

الأكثــر قـراءة

20.09.28

سحب البنزين الممتاز بالرصاص ابتداء من 2021

20.09.28

رئيس الجمهورية يترأس جلسة عمل خصصت لدراسة وضعية قطاع الرياضة

20.09.28

توقيف منتحل شخصية إطار برئاسة الجمهورية متورط في الابتزاز و النصب

20.09.28

وزير الخارجية يحل بتونس في زيارة عمل

20.09.28

موارد مائية: تحسين الربط بشبكة الصرف الصحي أولوية القطاع بأدرار

20.09.28

صيدلة: بن باحمد يدشن أول وحدة وطنية لإنتاج البدائل الحيوية