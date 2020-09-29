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شركة "طيران الطاسيلي" تفند الحادث المزعوم لإحدى طائراتها

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 29 أيلول/سبتمبر 2020 14:37     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 20 مرات
شركة &quot;طيران الطاسيلي&quot; تفند الحادث المزعوم لإحدى طائراتها

الجزائر- فندت شركة الطيران العمومية, "طيران الطاسيلي" يوم الثلاثاء في بيان لها قطعيا الخبر المتداول على شبكات التواصل الاجتماعي حول حادث مزعوم تكون قد تعرضت له احدى الطائرات التابعة لأسطولها بالمنطقة الشرقية للوطن.

و أشار ذات البيان الى أن "طيران الطاسيلي تفند قطعيا المعلومة الخاطئة المتداولة على صفحة فايسبوك و التي مفادها تعرض احدى طائرتها الى حادث مزعوم بشرق الوطن".

و أضاف نفس المصدر أن الشركة الجوية العمومية تؤكد أن "جميع طائراتها التحقت بمطارات وجهتها دون أي مشكل".

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لهذا الغرض, ستباشر شركة الطيران جميع الاجراءات القانونية التي من شأنها الحفاظ على سمعتها من "الأخبار الكاذبة " التي تعرضت لها منذ يوم الاثنين 28 سبتمبر 2020, يضيف ذات البيان.

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شركة "طيران الطاسيلي" تفند الحادث المزعوم لإحدى طائراتها
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 29 أيلول/سبتمبر 2020 14:37     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 20 مرة   شارك

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