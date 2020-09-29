شركة "طيران الطاسيلي" تفند الحادث المزعوم لإحدى طائراتها

و أشار ذات البيان الى أن "طيران الطاسيلي تفند قطعيا المعلومة الخاطئة المتداولة على صفحة فايسبوك و التي مفادها تعرض احدى طائرتها الى حادث مزعوم بشرق الوطن".
و أضاف نفس المصدر أن الشركة الجوية العمومية تؤكد أن "جميع طائراتها التحقت بمطارات وجهتها دون أي مشكل".
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لهذا الغرض, ستباشر شركة الطيران جميع الاجراءات القانونية التي من شأنها الحفاظ على سمعتها من "الأخبار الكاذبة " التي تعرضت لها منذ يوم الاثنين 28 سبتمبر 2020, يضيف ذات البيان.