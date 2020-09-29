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تقليص واردات بذور البطاطا والرفع من إنتاجها محليا من أهم أهداف القطاع

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 29 أيلول/سبتمبر 2020 13:42     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 12 مرات
تقليص واردات بذور البطاطا والرفع من إنتاجها محليا من أهم أهداف القطاع

الجزائر - اكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، أن تقليص واردات بذور البطاطا والرفع من انتاجها محليا من أهم الاهداف التي تضمنتها ورقة طريق القطاع، فضلا عن ترشيد النفقات العمومية وتعزيز الامن الغذائي، حسبما افاد به اليوم الثلاثاء بيان للوزارة.

و أشار الوزير خلال لقاء وطني حول شعبة بذور البطاطا نظم أمس الاثنين بمقر المركز الوطني لمراقبة البذور و الشتائل و تصديقها، خص ولايات وسط وغرب البلاد المنتجة لبذور البطاطا بحضور رئيس المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة البطاطا و خبراء في هذا المجال، الى أن تطوير هذه الشعبة يدخل في اطار ورقة طريق القطاع المنبثقة من برنامج رئيس الجمهورية وتمت المصادقة عليها من طرف مجلس الوزراء في يوليو الماضي.

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و أضاف السيد حمداني أن تجسيد الاهداف المسطرة لن يتأتى إلا بمساهمة المهنيين وكل الفاعلين في الشعبة، مشيرا الى الدفعة القوية التي عرفتها هذه الاخيرة في السنوات الاخيرة من ارتفاع في الانتاج والإنتاجية بعدما كانت الجزائر تستورد مادة البطاطا من الخارج قبل العشر سنوات الماضية.

و ألح على ضرورة الحفاظ على المكاسب المحققة وتنظيم المهنيين من اجل تطوير و رفع مردود هذه الشعبة.

كما أكد على الأهمية التي تكتسيها حلقة انتاج البذور في سلسلة شعبة البطاطا وآثار ذلك على الأمن الغذائي و الاقتصاد الوطني ككل، منوها بالإمكانيات المادية والتقنية والبشرية التي تملكها هذه الشعبة الاستراتيجية.

كلـمات مفتـاحيــة :
تقليص واردات بذور البطاطا والرفع من إنتاجها محليا من أهم أهداف القطاع
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 29 أيلول/سبتمبر 2020 13:42     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 12 مرة   شارك

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