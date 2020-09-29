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سوناطراك: تنصيب لجنة مراقبة الامتثال الصناعي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 29 أيلول/سبتمبر 2020 11:30     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 37 مرات
سوناطراك: تنصيب لجنة مراقبة الامتثال الصناعي

الجزائر - قام الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك السيد توفيق حكار بتنصيب لجنة مراقبة مخصصة للمسائل المتعلقة بالامتثال الصناعي والتنظيمي على مستوى الشركة، حسبما أفاد به يوم الثلاثاء بيان للمجمع البترولي العمومي .

و جاء في بيان المجمع "في إطار التكفل ومواجهة ظاهرة التعدي على محيط الحماية لمنشآت وهياكل المحروقات التابعة لسوناطراك، قام الرئيس المدير العام للمؤسسة، أمس الاثنين 28 سبتمبر، بتنصيب لجنة مراقبة مخصصة للمسائل المتعلقة بالامتثال التنظيمي" .

وتتمثل مهمة اللجنة في الاشراف على تنفيذ خطط العمل التي تهدف إلى الحد من المخاطر على السكان وحماية مرافق الشركة من المخاطر الناجمة عن تعديات على محيط الحماية..

و يدخل هذا الاجراء - يضيف ذات المصدر- في إطار تعزيز التدابير لحماية ومراقبة المخاطر الرئيسية المرتبطة بالأنشطة الصناعية.

آخر تعديل على الثلاثاء, 29 أيلول/سبتمبر 2020 18:39
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سوناطراك: تنصيب لجنة مراقبة الامتثال الصناعي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 29 أيلول/سبتمبر 2020 11:30     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 37 مرة   شارك

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