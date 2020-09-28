أذربيجان/أرمينيا: التوتر يخيم على إقليم ناغورنو-قرة باغ وسط دعوات دولية للتهدئة -

كرة القدم: الجزائر-المكسيك يوم 13 أكتوبر بهولندا في لقاء ودي -

نقل بحري : الشروع قريبا في شحن العتاد المدولب نحو فرنسا وإسبانيا -

الاتحادية الجزائرية للسباحة: العناصر الوطنية تخضع للاختبارات الطبية قبل الشروع في تربص بعنابة -

صيدلة: بن باحمد يدشن أول وحدة وطنية لإنتاج البدائل الحيوية -

استعداد وزارة الصحة لترسيخ العلاقات مع ممثلي جمعيات مرضى السرطان -

أدرار: ترقية المرأة الريفية في صلب اهتمام قطاع التضامن الوطني -

رفع نتائج أشغال لجان أخلقة العمل التجاري إلى الحكومة قبل نهاية الثلاثي الأخير -

قسنطينة: تنصيب 3 رؤساء دوائر جدد -

كورونا: 146 إصابة جديدة, 102 حالة شفاء و 5 وفيات -

المعرض الدولي للفن التشكيلي بخنشلة: لوحات لفنانين يمثلون 23 دولة في حفل الافتتاح -

بوقدوم يستقبل بتونس من قبل الرئيس قيس سعيد -

بوقدوم يتحادث مع نظيره التونسي حول العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها -

تخصيص طائرتي شحن عسكرية لنقل مساعدات انسانية لفائدة الشعب النيجري -

مجلس الأمة يضبط الجدول الزمني لأشغاله في الفترة من 29 سبتمبر الى الفاتح أكتوبر -

موارد مائية: تحسين الربط بشبكة الصرف الصحي أولوية القطاع بأدرار -

تيبازة تسجل أثقل حصيلة حرائق الغابات منذ سنة 2010 -

الألعاب المتوسطية وهران - 2022 : انتهاء وشيك لأشغال إعادة تهيئة قصر الرياضات -

برمجة امتحانات خاصة للطلبة المقيمين بالجنوب -