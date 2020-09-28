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نقل بحري : الشروع "قريبا" في شحن العتاد المدولب نحو فرنسا وإسبانيا

  أدرج يـوم : الإثنين, 28 أيلول/سبتمبر 2020 18:26     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 12 مرات
نقل بحري : الشروع &quot;قريبا&quot; في شحن العتاد المدولب نحو فرنسا وإسبانيا

الجزائر- تشرع المؤسسة الوطنية لنقل البحري للمسافرين قريبا في عملية النقل البحري لشحن العتاد المدولب (مقطورات ومركبات), حسبما أفاد به يوم الاثنين بيان للشركة.

وأوضح ذات المصدر أن هذه العملية ستطلق في خطين هما: "الجزائر-فرنسا-الجزائر والجزائر-إسبانيا-الجزائر".

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آخر تعديل على الإثنين, 28 أيلول/سبتمبر 2020 18:34
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نقل بحري : الشروع "قريبا" في شحن العتاد المدولب نحو فرنسا وإسبانيا
  أدرج يـوم : الإثنين, 28 أيلول/سبتمبر 2020 18:26     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 12 مرة   شارك

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