نقل بحري : الشروع "قريبا" في شحن العتاد المدولب نحو فرنسا وإسبانيا

وأوضح ذات المصدر أن هذه العملية ستطلق في خطين هما: "الجزائر-فرنسا-الجزائر والجزائر-إسبانيا-الجزائر".
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر- تشرع المؤسسة الوطنية لنقل البحري للمسافرين قريبا في عملية النقل البحري لشحن العتاد المدولب (مقطورات ومركبات), حسبما أفاد به يوم الاثنين بيان للشركة.
وأوضح ذات المصدر أن هذه العملية ستطلق في خطين هما: "الجزائر-فرنسا-الجزائر والجزائر-إسبانيا-الجزائر".
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