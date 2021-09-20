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رفع نتائج أشغال لجان أخلقة العمل التجاري إلى الحكومة قبل نهاية الثلاثي الأخير

  أدرج يـوم : الإثنين, 28 أيلول/سبتمبر 2020 17:45     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 24 مرات
رفع نتائج أشغال لجان أخلقة العمل التجاري إلى الحكومة قبل نهاية الثلاثي الأخير

الجزائر - حدد وزير التجارة, كمال رزيق, الثلاثي الأخير للسنة الجارية 2020 كأقصى أجل لتقديم العمل النهائي للجان الفرعية المكلفة بأخلقة العمل التجاري, ليتم رفعه للحكومة للمراجعة, حسبما أفاد به يوم الاثنين بيان لوزارة التجارة.

وجاء ذلك خلال ترأس السيد رزيق, رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية, عيسى بكاي, لاجتماع بمقر الوزارة مع رؤساء اللجان الفرعية المكلفة بأخلقة العمل التجاري, خصص للوقوف على مدى تقدم أشغال كل لجنة, حسب نفس المصدر.

وخلال هذا اللقاء, أكد الوزير على ضرورة إعادة الاعتبار للنشاط التجاري والذي يعد من الأولويات القصوى في عمل اللجان الثمانية والمتكونة من عدة قطاعات وزارية وهيئات ومؤسسات وجمعيات, والتي تشتغل على ذلك منذ شهر مايو الماضي.

كما أبرز أن عمل اللجان لا يقتصر فقط على محاربة كافة أشكال الظواهر السلبية التي ميزت الممارسات التجارية بشكل عام, وإنما يتعداه الى مراجعة شاملة للنصوص القانونية والتنظيمية التي تحقق ذلك على أرض الواقع, يضيف البيان.

آخر تعديل على الإثنين, 28 أيلول/سبتمبر 2020 18:28
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رفع نتائج أشغال لجان أخلقة العمل التجاري إلى الحكومة قبل نهاية الثلاثي الأخير
  أدرج يـوم : الإثنين, 28 أيلول/سبتمبر 2020 17:45     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 24 مرة   شارك

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