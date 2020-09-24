آيت علي براهم يدشن مخبرا للابتكار الصناعي بالجزائر

الجزائر - اشرف وزير الصناعة فرحات ايت علي براهم، الخميس في واد سمار بالجزائر العاصمة، على تدشين مخبر للابتكار الصناعي "فاب لاب", مما سيمكن الشباب المبتكر و اصحاب المشاريع من تطوير افكارهم و الاندماج لاحقا في القطاع الصناعي الوطني عبر منتجات مبتكرة.

و اوضح الوزير بان هذا المخبر المتواجد على مستوى مقر المؤسسة العمومية الاقتصادية "آلريم" مؤسسة ذات اسهم والمتخصص في انجاز التجهيزات و المنشآت الحديدية, فرع مجمع الصناعات الحديدية و التعدينية (إيميتال), يهدف الى انشاء "ثروة حقيقية على اساس مشاريع مبتكرة".

و اضاف السيد ايت علي براهم الذي كان مرفوقا بوزيرة التكوين و التعليم المهنيين هيام بن فريحة و الوزير المنتدب لدى الوزير الاول المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات, ان الامكانيات الموجودة على مستوى مؤسسة "آلريم" قد تم وضعها تحت تصرف مخبر الابتكار الصناعي "من اجل تمكين هؤلاء الشباب من تحقيق مشاريعهم في القطاع الصناعي والاندماج في السوق الوطنية بعد تطوير و تصنيع منتجاتهم".

كما اشار وزير الصناعة الى ان هذه المبادرة صادرة عن الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة و ان الهدف من هذا المخبر الصناعي يتمثل في استقطاب الفاعلين الذين لديهم تصورات تتضمن نسب كبيرة من الاندماج الفوري و مزود بابتكارات بغية التوصل الى انجاز منتجات تحتاجها الصناعة الوطنية.

و اضاف الوزير ان "هناك تجهيزات و مهارات هنا، و يتعلق الامر الان بإنشاء تناغم او حتى شراكة مباشرة و حتى عقود مستقبلية بهدف تحقيق اندماج و تكامل بين المنخرطين في هذا المسار".

اعادة تسمية و توجيه الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب الى المقاولاتية

من جانبه اكد السيد ضيافات على دعم مجمع إيميتال لهذا المشروع لكونه اول مؤسسة تشارك في "مخبر الابتكار الصناعي" من اجل مساعدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المؤسسات الصغيرة جدا على تطوير منتجاتهم الصناعية معربا عن امله في التحاق مؤسسات اخرى بهذا المشروع.

كما اشار الوزير المنتدب من جانب اخر الى ان الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب سيعاد تسميتها حتى بغية توجيهها نحو المقاولاتية.

و اعلن في هذا الصدد "اننا ابتعدنا من المقاربة الاجتماعية للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب اما اليوم فان لدينا تصور اقتصادي جديد، دفعنا الى تغيير اسم هذه الهيئة الى وكالة وطنية لدعم و ترقية المقاولاتية".

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و تابع قوله في ذات السياق ان هذه الوكالة ستتوجه بنسبة 70 % نحو التكوين و 30 % نحو التمويل و المتابعة.

اما السيدة بن فريحة فقد ذكرت بالتطبيق الاخير لمرسوم تنفيذي يتضمن دعم و تنشيط افضل المقاولين الشباب.

للإشارة الى ان المؤسسة العمومية الاقتصادية "آلريم" مؤسسة ذات اسهم، و من اجل استقبال مخبر الابتكار الصناعي، تتوفر على جناح مجهز ب760 م2 مخصص لتكوين رؤساء المؤسسات المستقبليين الذي يمكنه استقبال 60 مرشحا على الاقل، مجهز بمحطات عمل و عتاد اعلام آلي و ملصقات و اجهزة نسخ.

كما يتوفر هذا الجناح الذي كان يستخدم كمديرية للهندسة، على قاعتين مفتوحتين و مكاتب و قاعة اجتماعات و قاعة ارشيف و فضاءات راحة و استرخاء.