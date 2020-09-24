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رئيس الجمهورية يترأس جلسة عمل خصصت لجامع الجزائر وميناء الحمدانية وقطاع التسيير المالي

  أدرج يـوم : الخميس, 24 أيلول/سبتمبر 2020 17:02     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 15 مرات
رئيس الجمهورية يترأس جلسة عمل خصصت لجامع الجزائر وميناء الحمدانية وقطاع التسيير المالي

الجزائر - ترأس الخميس رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, جلسة عمل حضرها الوزير الأول وعدد من أعضاء الحكومة خصصت لبحث مواضيع ذات علاقة بجامع الجزائر قبل فتحه ومشروع إنجاز ميناء الوسط الحمدانية بولاية تيبازة ومسائل أخرى تهم قطاع التسيير المالي, حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، صباح اليوم، جلسة عمل حضرها الوزير الأول، ووزراء الشؤون الخارجية، والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والمالية، والطاقة، والشؤون الدينية والأوقاف، والسكن والعمران والمدينة، والتجارة، والأشغال العمومية، والنقل، إلى جانب المستشار الاقتصادي والمالي برئاسة الجمهورية ومحافظ بنك الجزائر".

وقد خصصت جلسة العمل --يضيف البيان-- لبحث "مواضيع ذات العلاقة باللمسات الأخيرة لجامع الجزائر قبل فتحه ومشروع إنجاز ميناء الوسط الحمدانية بولاية تيبازة ومسائل أخرى تهم قطاع التسيير المالي".

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رئيس الجمهورية يترأس جلسة عمل خصصت لجامع الجزائر وميناء الحمدانية وقطاع التسيير المالي
  أدرج يـوم : الخميس, 24 أيلول/سبتمبر 2020 17:02     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 15 مرة   شارك

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