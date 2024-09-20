التضخم يستقر عند 1ر2 % على أساس سنوي الى نهاية أغسطس 2020

الجزائر- بلغت أسعار الاستهلاك حسب الوتيرة السنوية للجزائر 1ر2 % الى غاية أغسطس 2020، حسبما علمته وأج يوم الخميس من الديوان الوطني للإحصائيات.

و يمثل تطور أسعار الاستهلاك على أساس سنوي الى غاية اغسطس 2020 متوسط معدل التضخم السنوي الذي يتم احتسابه استنادا ل12 شهرا الممتدة من سبتمبر 2019 الى غاية اغسطس 2020 مقارنة بالفترة الممتدة من سبتمبر 2018 إلى أغسطس 2019.

أما بخصوص التغير الشهري لأسعار الاستهلاك التي تعد المؤشر الخام لأسعار الاستهلاك خلال شهر اغسطس 2020 مقارنة بشهر يوليو الفارط فقد سجل ارتفاعا بنسبة +1ر0 %, حسب معطيات الديوان.

و بخصوص التغيرات الشهرية وحسب فئة المنتجات فان أسعار السلع الغذائية قد سجلت انخفاضا طفيفا بنسبة -6ر0 %.

كما أشار ذات المصدر الى أن هذا التغير نحو الانخفاض راجع بشكل أساسي إلى انخفاض بنسبة 2ر1 % في أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة مدفوعة أساسا بانخفاض أسعار اللحوم البيضاء (- 8ر13 %) و البطاطا (- 8ر15%) و بدرجة اقل اللحوم الحمراء (- 9ر0 %).

بالمقابل, عرفت بعض المنتجات التي تدخل ضمن هذه الفئة ارتفاعا في الاسعار خصوصا الخضر و الفواكه (على التوالي +3ر3 % و + 5ر14 %) .

و شهدت اسعار منتجات الصناعة الغذائية استقرارا نسبيا, حسب الديوان.

أما اسعار المنتوجات المصنعة, فقد سجلت ارتفاعا بـ8ر0 بالمائة بينما شهدت اسعار الخدمات ارتفاعا طفيفا بنسبة + 3ر0 %.

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و حسب مجموعة السلع و الخدمات فإن أسعار مجموعة الصحة الخاصة بالنظافة الجسدية فقد عرفت ارتفاعا يقدر ب 94ر0 % و كذلك بالنسبة لمجموعة التربية و الثقافة و الترفيه بنسبة + 09ر1 %.

و شهدت مجموعة الألبسة و الأحذية ارتفاعا بلغ + 06ر0 % و مجموعة الأثاث و منتجات التأثيث (+ 97ر0 %) و مجموعة النقل و المواصلات (+ 57ر0 %) أما مجموعة المواد المختلفة فقد سجلت ارتفاعا يقدر ب + 05ر0%.

و خلال شهر اغسطس الفارط, ارتفعت اسعار الاستهلاك ب2ر1 % بالمقارنة مع نفس الشهر من سنة 2019.

بينما سجلت مجموعة المواد الغذائية خلال نفس فترة المقارنة انخفاضا بنسبة -76ر1 %.

و خلال الأشهر الثمانية من السنة الجارية, شهدت اسعار الاستهلاك ارتفاعا ب98ر1% مرفوقة بارتفاع طفيف في نسبة السلع الغذائية (+11ر0 %).

و يرجع هذا التغير نحو الارتفاع اساسا الى ارتفاع اسعار فئة الالبسة و الاحذية (+37ر5%) و "الاثاث و منتجات التاثيث" (73ر3%) و التربية و الثقافة و الترفيه (28ر4 %) و مجموعة المواد المختلفة (29ر5 %).

و بلغ التضخم على اساس سنوي في الجزائر خلال سنة 2019 نسبة 2 %.