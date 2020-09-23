مجمع ايميتال يعلن عن تدشين  مخبر تصنيع يوم غد الخميس بالجزائر العاصمة

الجزائر - أعلن مجمع الحديد و الصلب-الجزائر (ايميتال) يوم الأربعاء عن التدشين الرسمي، يوم غد الخميس، لمخبر تصنيع على مستوى مقر فرعه ألريم (المؤسسة العمومية المختصة في الصناعات المعدنية) بوادي سمار.

و أشار المجمع في بيان له أنه "طبقا لتوجيهات السلطات العمومية الرامية الى الدفع بالمؤسسات المصغرة و المؤسسات الناشئة في الجزائر و عقب لقاء عقد بين المؤسسة العمومية الاقتصادية ألريم، فرع مجمع ايميتال و السيد ضيافات نسيم، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول مكلف بالمؤسسات المصغرة، في شهر مارس الفارط، تعلن ألريم عن انشاء مخبر تصنيع على مستوى مقرها بوادي سمار" في الجزائر العاصمة.

و يشير البيان أن "هذا المخبر هو بمثابة فضاء مخصص "لمساعدة وتأطير رؤساء المؤسسات المستقبليين في مجال الحضانة و تسريع نشاطاتهم و المشاريع ذات الصلة مع دراسة و انجاز المنشآت القاعدية المعدنية و التجهيزات الصناعية و كذا البناء في جميع هياكل الدولة".

و قد وضعت مؤسسة ايميتال تحت تصرف هذا المخبر موقع مجهز يتربع على مساحة قدرها 760 متر مربع ،من شأنه استيعاب رؤساء المؤسسات المستقبليين لغرض تكوينهم، اذ تصل قدرة استيعاب المخبر الى 60 مترشح.

كما يجهز الموقع بمحطات عمل و بمعدات الاعلام الألي و الالصاق و الاستنساخ.

و خلص المصدر ذاته الى أن الموقع هذا يتوفر أيضا على قاعتين كبيرتين (فضاء مفتوح) و مكاتب و قاعة اجتماع و قاعة أرشيف و كذا على فضاءات للاستراحة.