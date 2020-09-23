Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مجمع ايميتال يعلن عن تدشين  مخبر تصنيع يوم غد الخميس بالجزائر العاصمة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 أيلول/سبتمبر 2020 19:41     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 16 مرات

الجزائر - أعلن مجمع الحديد و الصلب-الجزائر (ايميتال) يوم الأربعاء عن التدشين الرسمي، يوم غد الخميس، لمخبر تصنيع على مستوى مقر فرعه ألريم (المؤسسة العمومية المختصة في الصناعات المعدنية) بوادي سمار.

و أشار المجمع في بيان له أنه "طبقا لتوجيهات السلطات العمومية الرامية الى الدفع بالمؤسسات المصغرة و المؤسسات الناشئة في الجزائر و عقب لقاء عقد بين المؤسسة العمومية الاقتصادية ألريم، فرع مجمع ايميتال و السيد ضيافات نسيم، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول مكلف بالمؤسسات المصغرة، في شهر مارس الفارط، تعلن ألريم عن انشاء مخبر تصنيع على مستوى مقرها بوادي سمار" في الجزائر العاصمة.

و يشير البيان أن "هذا المخبر هو بمثابة فضاء مخصص "لمساعدة وتأطير رؤساء المؤسسات المستقبليين في مجال الحضانة و تسريع نشاطاتهم و المشاريع ذات الصلة مع دراسة و انجاز المنشآت القاعدية المعدنية و التجهيزات الصناعية و كذا البناء في جميع هياكل الدولة".

و  قد وضعت مؤسسة ايميتال تحت تصرف هذا المخبر موقع مجهز يتربع على مساحة قدرها 760 متر مربع ،من شأنه استيعاب رؤساء المؤسسات المستقبليين لغرض تكوينهم، اذ تصل قدرة استيعاب المخبر الى 60 مترشح.

كما يجهز الموقع بمحطات عمل و  بمعدات الاعلام الألي و الالصاق و الاستنساخ.

و خلص المصدر ذاته الى أن الموقع هذا يتوفر أيضا على قاعتين كبيرتين (فضاء مفتوح) و مكاتب و قاعة اجتماع و قاعة أرشيف و كذا على فضاءات للاستراحة.

كلـمات مفتـاحيــة :
مجمع ايميتال يعلن عن تدشين  مخبر تصنيع يوم غد الخميس بالجزائر العاصمة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 أيلول/سبتمبر 2020 19:41     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 16 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.09.23

إجتماع الحكومة يتناول بالدراسة مشاريع قوانين تخص عدة قطاعات

20.09.23

"الشهيد زيغود يوسف شعر بعمق بمسؤولية الإبقاء و الحفاظ على شرارة الثورة"

20.09.23

التوقيع على اتفاقية بين وزارة التعليم العالي والمجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي  

20.09.23

مجمع ايميتال يعلن عن تدشين  مخبر تصنيع يوم غد الخميس بالجزائر العاصمة

20.09.23

تفكيك شبكة تخزين وترويج المؤثرات العقلية بعين تموشنت

20.09.23

الرئيس تبون يؤكد على ضرورة "الدفع" بملف الاصلاح الشامل لمنظمة الأمم المتحدة

الأكثــر قـراءة

20.09.21

رزنامة جديدة لتقديم تواريخ صب معاشات المتقاعدين تسهيلا لسحبها على مستوى المكاتب البريدية

20.09.21

وزارة الاتصال : منع قناة "أم 6" الفرنسية من العمل بالجزائر

20.09.21

رزيق: التحضير لتصدير منتوجات وطنية تستجيب لمتطلبات الأسواق الخارجية

20.09.21

عرقاب: الإنتاج الوطني للذهب خلال 2020 لن يتجاوز 58 كلغ

20.09.21

رحيل حمدي بناني ، أحد أفضل سفراء أغنية المالوف في المحافل الدولية 

20.09.21

"أراك دراك يا "... أول تجربة سينمائية تسلط الضوء على الموروث الثقافي المحلي