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الجزائر/إيطاليا: الطاقات المتجددة محور التعاون الطاقوي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 أيلول/سبتمبر 2020 17:37     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 24 مرات
الجزائر/إيطاليا: الطاقات المتجددة محور التعاون الطاقوي

الجزائر - استقبل وزير الطاقة عبد المجيد عطار اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة كاتب الدولة بوزارة الشؤون الخارجية الايطالية و التعاون الدولي مانليو دي ستيفانو الذي تحادث معه حول سبل تكثيف التعاون الطاقوي  بين البلدين، لاسيما في مجال الطاقات المتجددة.

و في تصريح للصحافة عقب لقاءه بالسيد دي ستيفانو، أكد السيد عطار يقول "نأمل في تطوير تعاوننا مع ايطاليا في قطاع الطاقة خصوصا في مجال الطاقات المتجددة التي نالت حصة الاسد ضمن محادثاتنا اليوم".

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كما أكد الوزير الذي وصف العلاقات مع المؤسسات الطاقوية الايطالية ب "الجيدة"، على الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه هذه المؤسسات في تجسيد مشاريع القطاع.

و استرسل قائلا "تطرقنا اساسا الى المستقبل و نحن نتطلع الى بناء جزائر جديدة و هذا لا يمكن أن يتأتى دون تصور مختلف عن الماضي و الانجازات الجديدة في هذا القطاع لأنه بدون طاقة لن تكون هناك تنمية"، مضيفا أن المؤسسات الايطالية تتمتع بخبرة كبيرة في قطاع الطاقة و يمكن أن تكون لها مساهمة هامة بالنظر الى فرص التعاون المتاحة.

كما ذكر السيد عطار بأن الايطاليين كانوا الأكثر تواجدا خلال العشريات الأخيرة من بين المتعاملين الأجانب الناشطين في الجزائر في قطاع الطاقة و هذا في مختلف الميادين (التنقيب عن المحروقات و انتاجها و انجاز محطات كهربائية و دراسات الخ).

من جهته، جدد السيد دي ستيفانو الأهمية "الاستراتيجية" للجزائر بالنسبة لايطاليا .

في هذا الصدد قال المسؤول الايطالي "تربطنا علاقات جيدة مع الجزائر في المجال الاقتصادي و السياسي و الاجتماعي علما أن هذا اللقاء يهدف الى تعزيز هذا النوع من العلاقات" مؤكدا أن فرص تعاون كبيرة ممنوحة للبلدين مستقبلا.

كلـمات مفتـاحيــة :
الجزائر/إيطاليا: الطاقات المتجددة محور التعاون الطاقوي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 أيلول/سبتمبر 2020 17:37     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 24 مرة   شارك

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