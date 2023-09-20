وهران: تأجيل الطبعة ال11 للصالون الدولي للطاقات المتجددة

وقد كان من المقرر تنظيم هذه التظاهرة من 19 إلى 21 أكتوبر المقبل قبل أن يتم تحديد موعدها الجديد الذي سيكون من 24 إلى 26 مايو 2021 ،حسبما أوضحت وكالة الاتصال ''ميرياد للاتصال'' في بيان تحصلت وأج على نسخة منه.
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وأرجع ذات المصدر سبب التأجيل إلى الظرف الصحي الحالي المتعلق بفيروس كوفيد-19، مما اضطر المنظمين إلى انتظار تحسن الوضع الصحي.
وشرعت الجهة المنظمة اعتبارًا من الآن، في التحضير للصالون وفق تاريخه الجديد وذلك "في إطار الامتثال الصارم للإجراءات الصحية المطلوبة"، كما أشير إليه.
جدير بالذكر بأن الطبعة العاشرة من هذا المعرض، التي أقيمت في أكتوبر 2019 بوهران، شهدت مشاركة حوالي ستين عارضًا، معظمهم من المتعاملين الوطنيين، وأكثر من 6.000 زائر.