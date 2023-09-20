Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

وهران: تأجيل الطبعة ال11 للصالون الدولي للطاقات المتجددة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 أيلول/سبتمبر 2020 16:41     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرات
وهران: تأجيل الطبعة ال11 للصالون الدولي للطاقات المتجددة

وهران - تقرر تأجيل الصالون الدولي الحادي عشر للطاقات المتجددة والطاقات النظيفة والتنمية المستدامة (إيرا 20) الذي كان مبرمجا في أكتوبر المقبل بمركز الاتفاقيات لوهران إلى شهر مايو من العام المقبل، حسبما علم اليوم الأربعاء من المنظمين.

وقد كان من المقرر تنظيم هذه التظاهرة من 19 إلى 21 أكتوبر المقبل قبل أن يتم تحديد موعدها الجديد الذي سيكون من 24 إلى 26 مايو 2021 ،حسبما أوضحت وكالة الاتصال ''ميرياد للاتصال'' في بيان تحصلت وأج على نسخة منه.

إقرأ أيضا:   الصالون الدولي للطاقات المتجددة بوهران: ارتقاب مشاركة وطنية قوية 

وأرجع ذات المصدر سبب التأجيل إلى الظرف الصحي الحالي المتعلق بفيروس كوفيد-19، مما اضطر المنظمين إلى انتظار تحسن الوضع الصحي.

وشرعت الجهة المنظمة اعتبارًا من الآن، في التحضير للصالون وفق تاريخه الجديد وذلك "في إطار الامتثال الصارم للإجراءات الصحية المطلوبة"، كما أشير إليه.

جدير بالذكر بأن الطبعة العاشرة من هذا المعرض، التي أقيمت في أكتوبر 2019 بوهران، شهدت مشاركة حوالي ستين عارضًا، معظمهم من المتعاملين الوطنيين، وأكثر من 6.000 زائر.

كلـمات مفتـاحيــة :
وهران: تأجيل الطبعة ال11 للصالون الدولي للطاقات المتجددة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 أيلول/سبتمبر 2020 16:41     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.09.23

تحفيزات للمصدرين و إجراءات للحد من تضخيم فواتير الواردات بداية من 2021

20.09.23

الجزائر/إيطاليا: الطاقات المتجددة محور التعاون الطاقوي

20.09.23

وهران: تأجيل الطبعة ال11 للصالون الدولي للطاقات المتجددة

20.09.23

الجمعيات الدينية مدعوة للمشاركة في إحياء الذاكرة الوطنية

20.09.23

التعديل الدستوري الجديد سيؤسس لدولة تحظى بثقة شعبها

20.09.23

القضاء على إرهابي وتوقيف عدد من عناصر دعم لجماعات ارهابية وتجار مخدرات خلال أسبوع

الأكثــر قـراءة

20.09.21

رزنامة جديدة لتقديم تواريخ صب معاشات المتقاعدين تسهيلا لسحبها على مستوى المكاتب البريدية

20.09.21

وزارة الاتصال : منع قناة "أم 6" الفرنسية من العمل بالجزائر

20.09.21

رزيق: التحضير لتصدير منتوجات وطنية تستجيب لمتطلبات الأسواق الخارجية

20.09.21

عرقاب: الإنتاج الوطني للذهب خلال 2020 لن يتجاوز 58 كلغ

20.09.21

رحيل حمدي بناني ، أحد أفضل سفراء أغنية المالوف في المحافل الدولية 

20.09.22

ناصري: توزيع عشرات الآلاف من السكنات بمناسبة ذكرى اندلاع الثورة المجيدة