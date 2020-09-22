الدفع الإلكتروني "آمن ومجاني"

الجزائر - أكد وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، ابراهيم بومزار، يوم الثلاثاء أن استخدام الدفع الالكتروني بواسطة نهائيات الدفع الالكتروني او رمز الاستجابة السريعة (QR) أو المواقع التجارية "آمن ومجاني".

ولدى تدخله خلال يوم تحسيسي حول الدفع الإلكتروني، قال السيد بومزار أنه "قصد تشجيع المواطنين على الدفع الالكتروني فإن المعاملات المالية بواسطة نهائيات الدفع الإلكتروني ورمز الاستجابة السريعة و المواقع التجارية ستكون مجانية (دون تكاليف ولا رسوم إضافية).

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وذكر في هذا الخصوص أن آخر أجل للحصول على نهائيات الدفع الالكتروني من قبل التجار والحرفيين وأصحاب المهن الحرة قد حدد يوم 31 ديسمبر المقبل، مؤكدا أن الحكومة "عازمة" على ترقية استخدام كل وسائل الدفع الالكتروني مثل النهائيات ورمز الاستجابة السريعة والانترنت من اجل الدفع بالاقتصاد الوطني.

وبخصوص رمز الاستجابة السريعة، أوضح الوزير أن الأمر يتعلق بخدمة دفع جديدة تعتمد بالنسبة للمستهلك على مسح رمز الاستجابة السريعة الذي يظهر لدى صندوق المحل او نقطة البيع بواسطة هاتفه مما يسمح له بدفع قيمة مقتنياته بتحويل آني للأموال انطلاقا من حسابه البريدي الجاري أو البنكي نحو حساب التاجر دون احتساب أي تكاليف أو رسوم إضافية.

واكد الوزير كذلك خلال هذا اليوم التوعوي الذي حضره وزير التجارة، كمال رزيق، وممثلون عن مجمع المصالح الاقتصادية للنقد ومؤسسات ناشئة ومؤسسات صغيرة ومتوسطة وجمعيات حماية المستهلك ان "هذه العمليات تُجرى بالتعاون الوثيق بين وزارة التجارة و مجمع المصالح الاقتصادية للنقد".

وأبرز السيد بومزار أن الدفع الالكتروني "قد بدأ يذيع صيته في البلد شيئا فشيئا" بفضل المزايا الكبيرة التي توفرها التكنولوجيات الحديثة مثل "جودة الخدمة بإعطاء صورة عصرية للنشاط التجاري بالإضافة إلى تسيير أنجع واسرع وموثوق للسيولة مع التقليل من أخطار التلاعب بالأموال".