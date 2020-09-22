صناعة: السيد آيت علي براهم يتطرق لفرص الشراكة مع المدير العام لشركة هواوي- الجزائر

الجزائر - استقبل وزير الصناعة، السيد فرحات آيت علي براهم، يوم الثلاثاء بالجزائر المدير العام لشركة هواوي-الجزائر، السيد أليكس داي كينغ، حيث تباحثا فرص الشراكة بين القطاع الصناعي الجزائري و الشركة الصينية في مجال الاتصالات، حسبما افاد به بيان الوزارة.

و تطرق الطرفان خلال هذا اللقاء إلى فرص الشراكة بين القطاع الصناعي الجزائري والعملاق الصيني المتخصص في مجال الاتصالات و ذلك بعد عرض مفصل حول تاريخ شركة هواوي وانجازاتها عبر مختلف دول العالم والجزائر.

وفي هذا الإطار، أعرب السيد الوزير عن إرادة دائرته الوزارية في استحداث شراكات واستثمارات مباشرة في الجزائر مع شركة هواوي في مجال تكنولوجيات الاتصال الحديثة، و كذا مرافقة عملية رقمنة انظمة وزارة الصناعة وتكوين إطارات القطاع الصناعي.

وفي تصريح للصحافة، كشف السيد آيت علي براهم عن إمكانية تجسيد عدة شراكات صناعية مع الشركة الصينية سيتم دراستها قريبا.

ومن جانبه، رحب ممثل شركة هواوي بأي شكل من أشكال التعاون المثمر بين الطرفين.