التنمية الاقتصادية: ينتظر من المؤسسات الناشئة أن تكون منبعا للحلول الذكية والمبتكرة

معسكر- أكد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، ياسين المهدي وليد، يوم الثلاثاء بمعسكر أنه ينتظر من المؤسسات الناشئة في الجزائر "أن تكون منبعا للحلول الذكية و المبتكرة لفائدة التنمية الوطنية".

وقال الوزير المنتدب خلال إشرافه على لقاء معرفي بالمكتبة المركزية لجامعة "مصطفى اسطمبولي" مع شباب أصحاب أفكار حول إنشاء مؤسسات ناشئة بولاية معسكر أن هذه المساهمة المرجوة من المؤسسات الجزائرية الناشئة "سيكون لها الأثر الايجابي في تقليص وترشيد النفقات العمومية"، مبرزا أن الحكومة قد اعتمدت مؤخرا عدة إجراءات جبائية وقانونية وتقنية لتسهيل إنشاء وعمل المؤسسات الناشئة من ضمنها استحداث المنصة الرقمية التي تلقى إقبالا كبيرا من الشباب خاصة الجامعيين منهم.

ومن جهة أخرى، كشف الوزير عن إبرام اتفاق بين دائرته الوزارية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف تنظيم معرض مخصص للطلاب لعرض مبادراتهم والمشاريع التي يفكرون فيها والتي سيتم دعمها ماديا ومعنويا لتنفيذها في الميدان خدمة للاقتصاد الوطني "الذي نسعى إلى أن يعتمد على اقتصاد المعرفة والحلول المبتكرة في جميع القطاعات وعلى رأسها التكنولوجيا والخدمات".

وأشار السيد ياسين مهدي إلى تواصل دائرته الوزارية مع 26 نادي علمي جامعي وعدة حاضنات ناشطة على مستوى الجامعات الجزائرية لدراسة كيفية ترقية المؤسسات الناشئة بالجزائر.

وقال الوزير المنتدب في هذا الصدد بأن "الجامعة تمثل الحلقة الأولى للتواصل مع الشباب أصحاب الأفكار والمبادرات لتشكيل مؤسسات ناشئة في عدة ميادين"، مضيفا أنه يحرص منذ تعيينه على رأس دائرته الوزارية على التواصل مع النوادي العلمية الجامعية والحاضنات للاستماع لأرائهم واقتراحاتهم.

ومن جهته، أعلن والي معسكر عبد الخالق صيودة عن اعتزام جامعة "مصطفى اسطمبولي" بمعسكر إنشاء حاضنة للمؤسسات الناشئة في الأيام القليلة المقبلة بمشاركة المخابر الجامعية التي تتوفر عليها للمساهمة في ترقية ديناميكية ترقية تواصل الجامعة مع ديناميكية تطوير المؤسسات الناشئة محليا.

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وأضاف أن ولاية معسكر التي تحصي حاليا 9 مؤسسات ناشئة تعمل في عدة قطاعات خدماتية وإنتاجية قد انخرطت منذ سنة 2017 في دعم مثل هذه المؤسسات من خلال اتفاقية تم عقدها في هذا الإطار بين الجامعة ووكالة دعم وتشغيل الشباب وسمحت بإنشاء عدة مؤسسات شبانية متخصصة في تقديم خدمات نوعية في عدة مجالات.

كما عرض الدكتور محمد كربوش، مدير مخبر البحث في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بجامعة معسكر خلاصة تجربة المخبر الذي بدأ العمل سنة 2008 والذي استطاع –حسب المتحدث- حصر المشاكل التي تمنع خريجي الجامعات من إنشاء المؤسسات الناشئة والمقاولات ووضع حلولا عملية لها سمحت لعدد من طلبة الجامعة بإنشاء مؤسساتهم الخاصة بهم.

و قدم صاحبا مؤسستين ناشئتين بولاية معسكر تعملان في مجال توصيل الطلبات عن طريق تطبيقات معلوماتية ومجال إنتاج السماد الطبيعي تجربتهما في الميدان.

و ينتظر أن يرافق الوزير المنتدب لدى الوزير الأول مكلف باقتصاد المعرفة و لمؤسسات الناشئة مساء اليوم الثلاثاء كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بوزيان ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد في زيارة العمل للولاية.