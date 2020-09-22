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تربية الأبقار: إطلاق عملية تحديد القطعان بولايتين نموذجيتين مطلع أكتوبر

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 أيلول/سبتمبر 2020 11:28     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 11 مرات
تربية الأبقار: إطلاق عملية تحديد القطعان بولايتين نموذجيتين مطلع أكتوبر

الجزائر - ستطلق وزارة الفلاحة و التنمية الريفية ابتداء من الفاتح من شهر أكتوبر عملية تحديد قطعان الأبقار على مستوى ولايتين نموذجيتين قبل تعميم العملية تدريجيا على المستوى الوطني, حسبما جاء الإثنين في بيان للوزارة.

و جاء في البيان أنه "في اطار تنفيذ ورقة طريق قطاع الفلاحة و التنمية الريفية, لاسيما فيما يتعلق بتطبيق برنامج رقمنة و تعزيز النظام المعلوماتي للمساعدة على اتخاذ القرار, ستطلق وزارة الفلاحة و التنمية الريفية ابتداء من الفاتح من شهر أكتوبر عملية تحديد قطعان الأبقار على مستوى ولايتين نموذجيتين و هي بجاية و تلمسان قبل تعميم العملية تدريجيا على المستوى الوطني".

و حسب المصدر نفسه, ستتمثل هذه العملية التي ستتم بالموازاة بحملة تلقيح رؤوس الأبقار ضد الحمى القلاعية في تسجيل جميع المعلومات المتعلقة بالحيوان بقاعدة معطيات وطنية تحسبا لانجاز جرد كامل لجميع الحيوانات المتواجدة بالمستثمرة.

وأضافت الوزارة أنه فضلا عن تحسين منظومة تسيير المربين, فإن هذا البرنامج سيضمن مصدر الحيوانات و تتبع حركتها عبر المستثمرات و الأسواق, و ضمان نجاعة برامج الصحة الحيوانية و تكريس رؤية أفضل للإحصائيات.

آخر تعديل على الثلاثاء, 22 أيلول/سبتمبر 2020 11:29
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تربية الأبقار: إطلاق عملية تحديد القطعان بولايتين نموذجيتين مطلع أكتوبر
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 أيلول/سبتمبر 2020 11:28     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 11 مرة   شارك

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