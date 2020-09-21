موارد مائية : لجنة لتطويرالطاقة المتجددة على مستوى التجهيزات ذات الاستهلاك الواسع للكهرباء

الجزائر - أكد وزير الموارد المائية، أرزقي براقي يوم الاثنين بالجزائر العاصمة أنه سيتم في القريب العاجل انشاء لجنة لدراسة الوسائل الكفيلة بتطوير استهلاك الطاقة انطلاقا من الموارد المتجددة على مستوى تجهيزات الماء ذات الاستهلاك الواسع للكهرباء.

خلال لقاء صحفي على هامش اجتماع مع وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، شمس الدين شيتور بحضور إطارات من القطاعين و ممثلين عن شركة سونلغاز، كشف السيد براقي عن انشاء لجنة في القريب العاجل بهدف تقييم الوسائل و الفرص المتاحة لتزويد كبرى منشآت المياه بموارد تموين طاقوية متجددة.

و حسب الوزير فان الأمر يتعلق بإعادة تأهيل بعض تجهيزات الانتاج الكهرومائي المتوقفة. و اعتبر "لدينا تجهيزات كهرومائية متوقفة يمكننا إعادة تأهيلها و تشغيلها".

وبخصوص التحويلات الكبرى للماء و السدود و بالنظر لاستهلاكنا الكبير للطاقة "اتفقنا على تطبيق مخطط عمل لمراجعة النجاعة الطاقوية و تقليص نفقات المؤسسات المسؤولة عن هذه المنشآت".

و بدوره أشار السيد شيتور إلى أن الهدف من هذا المشروع يكمن في تقييم الوضع و الامكانيات المتاحة في مجال انتاج الطاقة انطلاقا من الطاقات المتجددة، مضيفا أن تحقيق ذلك يستدعي "إعادة بعث المحطات الكهرومائية الصغيرة".

و ركز وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة على ضرورة ارساء آليات "لاستهلاك أقل بل و أفضل".

و برأيه فان "الأمر يتعلق بمعرفة امكانية استغلال السدود الحالية لإيجاد آلية تسمح بإدماج المحطات الكهرومائية"، مقترحا "اطلاق دراسة مع الجامعة الجزائرية".

كما أكد السيد شيتور على ضرورة التوجه نحو مفهوم الاستهلاك الذاتي بمعنى السماح للمواطن بإنتاج طاقته الخاصة من خلال مجموعات شمسية و كذا تجميع مياه الأمطار لاستهلاكه الخاص.