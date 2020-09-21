Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الرئيس تبون: تقليص قيمة التحويلات الاجتماعية دون المساس بالفئات الهشة في المجتمع

  أدرج يـوم : الأحد, 20 أيلول/سبتمبر 2020 23:49     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 91 مرات
الرئيس تبون: تقليص قيمة التحويلات الاجتماعية دون المساس بالفئات الهشة في المجتمع

الجزائر - أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على ضرورة "تقليص" الميزانية المخصصة للتحويلات الاجتماعية، والتي تتراوح بين 12 و 14 مليار دولار سنويا، دون المساس بالفئات الاجتماعية الهشة.

وقال الرئيس تبون في مقابلة مع عدد من وسائل الاعلام الوطنية بثت مساء اليوم الاحد أن التحويلات الاجتماعية تتراوح بين 12 و 14 مليار دولار في السنة ولابد من تقليص هذا المبلغ بطريقة أو بأخرى "دون المساس بالفقراء والمعوزين في بلادنا".

وتابع قائلا: "شرعنا في التكفل بهذه الفئة التي يقل دخلها عن 30 ألف دينار من خلال إعفائها من الضريبة على الدخل الإجمالي وسنستمر في دعمها حتى نضمن العيش الكريم لجميع الجزائريين".

وأكد أن التعديل الدستوري الذي سيتم الاستفتاء عليه يوم الفاتح نوفمبر المقبل سوف يحافظ على الطابع الاجتماعي للدولة.

آخر تعديل على الإثنين, 21 أيلول/سبتمبر 2020 15:13
كلـمات مفتـاحيــة :
الرئيس تبون: تقليص قيمة التحويلات الاجتماعية دون المساس بالفئات الهشة في المجتمع
  أدرج يـوم : الأحد, 20 أيلول/سبتمبر 2020 23:49     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 91 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.09.21

الرئيس تبون يعزي عائلة الفنان الراحل حمدي بناني

20.09.21

الرئيس تبون يشارك يوم الثلاثاء عبر تقنية التواصل المرئي في الدورة العادية للجمعية العامة…

20.09.21

تنصيب عشر رؤساء دوائر جدد بالشلف

20.09.21

اتفاقية بين الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية ومركز البحث العلمي…

20.09.21

الصحراء الغربية: التلكؤ في تطبيق القانون الدولي وراء تعطيل مسار التسوية

20.09.21

العالم يحيي "اليوم الدولي للسلام" تحت شعار "تشكيل السلام معا"

الأكثــر قـراءة

20.09.14

الرئيس تبون يجري حركة واسعة في سلك رؤساء الدوائر

20.09.15

قائمة رؤساء الدوائر الذين أنهيت مهامهم

20.09.14

الرئيس تبون يجري حركة جزئية في سلك رؤساء المحاكم الإدارية ومحافظي الدولة لدى المحاكم…

20.09.18

الرسائل المجهولة: رئيس الجمهورية يوجه تعليمة إلى أعضاء الحكومة ومسؤولي الأجهزة الأمنية

20.09.16

السفير طالب عمر يدعو الأمم المتحدة إلى الزام المغرب بقبول البعثات التقنية

20.09.15

مشروع الفوسفات الضخم: مخطط تطوير بقيمة 6 مليار دولار أمريكي