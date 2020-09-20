قانون المالية لـ2021 سيحدد تفاصيل التكفل بالمؤسسات المتضررة من جائحة كورونا

الجزائر - كشف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن قانون المالية ل2021 سيحدد كل تفاصيل التكفل المالي للدولة بالمؤسسات الاقتصادية المتضررة من جائحة كوفيد-19.

و أكد الرئيس تبون، خلال مقابلته الدورية مع وسائل الاعلام، بثت سهرة الأحد على القنوات الفضائية الوطنية، أن الدولة ستتكفل بتعويض المؤسسات المتضررة، مشيرا في نفس الوقت الى ضرورة حماية البنوك، من خلال القانون، من أجل السماح لها بالقيام بدورها في هذا المجال.

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و أضاف: "قانون المالية ل2021 سيحدد كل هذا لأن الأمور المالية يجب أن تكون مضبوطة".

لكن، يضيف الرئيس تبون، ينبغي على "المؤسسات الاقتصادية الابتعاد عن التصريحات غير الحقيقية"، التي تعطي أرقاما مغلوطة عن الأضرار المتكبدة.

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و ذكر، في هذا السياق، بجملة الاجراءات التي اتخذتها الدولة قصد تعويض المؤسسات الاقتصادية المتضررة من الجائحة و منها تخفيض الضرائب و مراجعة اجالها و تطبيق قروض بنكية دون فوائد.