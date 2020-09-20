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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الرئيس تبون: "الجزائر تسير نحو الاقتصاد الرقمي ولن نتسامح مع مشكل انقطاع الانترنت"

  أدرج يـوم : الأحد, 20 أيلول/سبتمبر 2020 21:53     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 24 مرات
الرئيس تبون: &quot;الجزائر تسير نحو الاقتصاد الرقمي ولن نتسامح مع مشكل انقطاع الانترنت&quot;

الجزائر - أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أنه "لن يتسامح" مستقبلا مع مشكل انقطاع الانترنت، مشيرا الى أن الجزائر تسير نحو الاقتصاد الرقمي ولا يمكن المضي في هذا المسار "دون وجود أنترنت فعالة".

وقال السيد تبون في مقابلة مع مسؤولي بعض وسائل الاعلام الوطنية تبث سهرة اليوم الاحد: "هناك مشاكل يجب أن نتصدى لها وهذه هي المسؤولية. كنت أعلم أنني لن أجد الطريق مفروشا بالورود، ولكن الأمور ينبغي أن تحل تدريجيا".

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واضاف قائلا: "لقد "تقهقرنا في عدة ميادين وما حدث في مشكل الأنترنت أمر لا يشرفنا"، مشيرا الى أن البلاد التي تعتمد على المؤسسات الناشئة والاقتصاد الرقمي والتجارة الالكترونية والدفع الالكتروني "لا يمكنها ان تسير باتجاه هذه المجالات في غياب شبكة انترنت فعالة".

وشدد رئيس الجمهورية بانه لن يتسامح مع مثل هذه المظاهر، داعيا الى ضرورة حل مشكل انقطاع الانترنت، لاسيما على مستوى مكاتب البريد وغيرها من المرافق العمومية التي يقصدها المواطن.

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الرئيس تبون: "الجزائر تسير نحو الاقتصاد الرقمي ولن نتسامح مع مشكل انقطاع الانترنت"
  أدرج يـوم : الأحد, 20 أيلول/سبتمبر 2020 21:53     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 24 مرة   شارك

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