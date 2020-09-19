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رزيق يجتمع مع منتجي ومستوردي المستلزمات والأدوات المدرسية

  أدرج يـوم : السبت, 19 أيلول/سبتمبر 2020 17:33     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 28 مرات
رزيق يجتمع مع منتجي ومستوردي المستلزمات والأدوات المدرسية

الجزائر - اجتمع وزير التجارة كمال رزيق ،اليوم السبت، بمنتجي ومستوردي المستلزمات والأدوات المدرسية و هذا في اطار التحضيرات للدخول المدرسي ومن اجل توفير المستلزمات والأدوات المدرسية، حسبما افاد بيان للوزارة.

ويهدف هذا الاجتماع الذي جرى بمقر وزارة التجارة بحضور الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية الدكتور عيسى بكاي، الى تحضير الدخول المدرسي من حيث توفير المستلزمات والأدوات المدرسية ومن حيث السعر الذي لن يعرف أي ارتفاع حسب ما صرح به  الوزير، يضيف نفس المصدر.

وفي هذا الصدد طمأن السيد رزيق المنتجين بأن الوزارة أخذت بعين الاعتبار كل انشغالاتهم بجملة من الإجراءات لحماية المنتوج الوطني، داعيا إياهم الى التكتل في هيكل منظم لتمثيل هذه الشعبة ليصبحوا قوة اقتراح ليتسنى للوزارة مرافقتهم، يوضح ذات البيان.

كما طلب الوزير من المستوردين الحاضرين ضرورة التفكير الجدي في تحويل نشاطهم والاستفادة من خبرتهم في ميدان الاستيراد الى الاستثمار المحلي والإنتاج ثم التصدير.

وفي هذا السياق، اكد السيد رزيق ان "الجزائر مقبلة على الانفتاح على سوق واعدة وهي السوق الإفريقية" ، مقدما جملة من الامتيازات والتحفيزات التي يوفرها قطاع التجارة للمصدرين.

آخر تعديل على السبت, 19 أيلول/سبتمبر 2020 18:34
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رزيق يجتمع مع منتجي ومستوردي المستلزمات والأدوات المدرسية
  أدرج يـوم : السبت, 19 أيلول/سبتمبر 2020 17:33     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 28 مرة   شارك

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