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كوفيد 19: السيد هاني يستقبل ممثلي النقل البري

  أدرج يـوم : السبت, 19 أيلول/سبتمبر 2020 17:08     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 11 مرات
كوفيد 19: السيد هاني يستقبل ممثلي النقل البري

الجزائر - استقبل وزير النقل، لزهر هاني اليوم السبت ممثلي ناقلي الأشخاص والبضائع الذين عرضوا عليه انشغالاتهم الاجتماعية والمهنية لاسيما منها المتعلقة بوباء فيروس كورونا، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

"في إطار التشاور الدائم بين الوزارة ومختلف المنظمات المهنية، استقبل السيد هاني ممثلي النقل عبر الطرقات للأشخاص والبضائع والنقل بسيارات الأجرة"، يضيف ذات المصدر.

ويتعلق الأمر بالمنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين والاتحاد الوطني للناقلين والاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين-نقل، والنقابة الوطنية لسيارات الأجرة و الناقلين وكذا الاتحاد الوطني لسائقي سيارات الأجرة.

وبهذه المناسبة، أعرب ممثلو الناقلين البريين عن انشغالاتهم الاجتماعية والمهنية لاسيما المتعلقة بتجميد نشاط النقل بسبب وباء كوفيد-19 والتعويضات المتعلقة بها التي قررتها السلطات العمومية وتجديد الحظيرة وتحويل محرك سيارات النقل بغاز البترول المميع فضلا عن النقاط الأخرى المتعلقة بالمهنة، يضيف البيان.

وسجل الوزير باهتمام شكاوي المتدخلين، مؤكدا لهم عن "دعم الدولة وتفهمها واستعدادها التام للعمل على التكفل بها، أخذا بعين الاعتبار الوضع الصحي والاقتصادي للبلاد".

جرى هذا اللقاء "في جو تميز بالصراحة و المسؤولية، و ذلك في مصلحة البلاد و المواطن"، يضيف البيان.

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كوفيد 19: السيد هاني يستقبل ممثلي النقل البري
  أدرج يـوم : السبت, 19 أيلول/سبتمبر 2020 17:08     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 11 مرة   شارك

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