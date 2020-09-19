Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

أرضية رقمية للتسجيلات الأولية مكرسة لمصنعي السيارات و وكلاء بيع السيارات الجديدة

  أدرج يـوم : السبت, 19 أيلول/سبتمبر 2020 16:50     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 12 مرات
أرضية رقمية للتسجيلات الأولية مكرسة لمصنعي السيارات و وكلاء بيع السيارات الجديدة

الجزائر - ستطلق وزارة الصناعة ابتداء من يوم غد الأحد أرضية رقمية للتسجيل الأولي الالكتروني لمصنعي السيارات و وكلاء بيع السيارات الجديدة، حسبما جاء في بيان للوزارة.

و أوضح ذات المصدر أنه "سيتم ابتداء من يوم الأحد 20 سبتمبر 2020 اطلاق أرضية رقمية خاصة بالتسجيلات الأولية طبقا للترتيبات المسيرة لنشاطات صناعة السيارات ووكلاء بيع السيارات الجديدة".

و حسب الوزارة فان هذا الإجراء يندرج في إطار تطبيق الترتيبات المسيرة لنشاطات صناعة السيارات ووكلاء بيع السيارات الجديدة المنصوص عليها في المراسيم التنفيذية 20-226 و 20-227 الصادرين في 19 أغسطس 2020.

في هذا الإطار "تدعو وزارة الصناعة المتعاملين المهتمين بالتقدم، فقط بعد الحصول على موعد، إلى مقر الوزارة للشروع في التسجيلات الأولية الالكترونية عبر البوابة الخاصة بالترتيبات المعتمدة".

و في هذه الحالة يتعين على المعنيين تقديم بطاقة تعريف و الحالة القانونية للمؤسسة و السجل التجاري.

 و للحصول على موعد فان "المتعاملين مدعوين إلى تسجيل أنفسهم عبر البريد الالكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. أو عبر الهاتف".

آخر تعديل على السبت, 19 أيلول/سبتمبر 2020 17:07
كلـمات مفتـاحيــة :
أرضية رقمية للتسجيلات الأولية مكرسة لمصنعي السيارات و وكلاء بيع السيارات الجديدة
  أدرج يـوم : السبت, 19 أيلول/سبتمبر 2020 16:50     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 12 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.09.19

كورونا:210 إصابة جديدة، 105حالة شفاء و 6 حالات وفاة

20.09.19

بلحيمر يشدد على ضرورة الشرح الموسع لمشروع تعديل الدستور من طرف الصحف العمومية

20.09.19

بن زيان: تكريس التعليم عن بعد تماشيا مع مقتضيات العصر

20.09.19

الأغواط: تدشين أرضية تكنولوجية للتحاليل الفيزيائية والكيميائية ومنشآت علمية بالقطب الجامعي

20.09.19

إنخفاض عدد الاصابات بكورونا: وزير الصحة يعبر عن ارتياحه للنتائج المحققة

20.09.19

كريكو: 64 بالمائة من مشاريع وكالة القرض المصغر لفائدة المرأة

الأكثــر قـراءة

20.09.14

الرئيس تبون يجري حركة واسعة في سلك رؤساء الدوائر

20.09.15

قائمة رؤساء الدوائر الذين أنهيت مهامهم

20.09.14

الرئيس تبون يجري حركة جزئية في سلك رؤساء المحاكم الإدارية ومحافظي الدولة لدى المحاكم…

20.09.15

مشروع الفوسفات الضخم: مخطط تطوير بقيمة 6 مليار دولار أمريكي

20.09.15

انتخاب مدير جديد للمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية

20.09.14

مستغانم: إحباط محاولة لتدبير الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر