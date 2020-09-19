أرضية رقمية للتسجيلات الأولية مكرسة لمصنعي السيارات و وكلاء بيع السيارات الجديدة

الجزائر - ستطلق وزارة الصناعة ابتداء من يوم غد الأحد أرضية رقمية للتسجيل الأولي الالكتروني لمصنعي السيارات و وكلاء بيع السيارات الجديدة، حسبما جاء في بيان للوزارة.

و أوضح ذات المصدر أنه "سيتم ابتداء من يوم الأحد 20 سبتمبر 2020 اطلاق أرضية رقمية خاصة بالتسجيلات الأولية طبقا للترتيبات المسيرة لنشاطات صناعة السيارات ووكلاء بيع السيارات الجديدة".

و حسب الوزارة فان هذا الإجراء يندرج في إطار تطبيق الترتيبات المسيرة لنشاطات صناعة السيارات ووكلاء بيع السيارات الجديدة المنصوص عليها في المراسيم التنفيذية 20-226 و 20-227 الصادرين في 19 أغسطس 2020.

في هذا الإطار "تدعو وزارة الصناعة المتعاملين المهتمين بالتقدم، فقط بعد الحصول على موعد، إلى مقر الوزارة للشروع في التسجيلات الأولية الالكترونية عبر البوابة الخاصة بالترتيبات المعتمدة".

و في هذه الحالة يتعين على المعنيين تقديم بطاقة تعريف و الحالة القانونية للمؤسسة و السجل التجاري.

و للحصول على موعد فان "المتعاملين مدعوين إلى تسجيل أنفسهم عبر البريد الالكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. أو عبر الهاتف".