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تيزي وزو : فوز فلاحين مختصين في غراسة الزيتون في المسابقة الوطنية "جعفرعلوم"

  أدرج يـوم : الجمعة, 18 أيلول/سبتمبر 2020 19:25     الفئـة : جهـوي     قراءة : 25 مرات
تيزي وزو : فوز فلاحين مختصين في غراسة الزيتون في المسابقة الوطنية &quot;جعفرعلوم&quot;

تيزي وزو - فاز فلاحان اثنان من تيزي وزو مختصان في غراسة الزيتون، في الطبعة الثانية من المسابقة الوطنية "جعفر علوم" لأحسن زيت زيتون بكر, وذلك بفضل نوعية منتوجهما، حسبما علم الجمعة من غرفة الفلاحة لتيزي وزو.

ويتعلق الأمر بكل من فيصل أمازيت من إيفغا و محفوظ سهمون من جمعة نصهاريج, حيث تحصلا على التوالي على الميدالية الذهبية و البرونزية في فئة الفواكه الخضراء المكثفة  وذلك خلال المسابقة التي نظمها المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة الزيتون.

وجرت المسابقة بمشاركة 22 متسابقا من 15 ولاية تحت إشراف ذواقين من المعهد التقني للأشجار المثمرة و الكروم, حيث سيتم توزيع الجوائز خلال احتفال ينظم في 26 نوفمبر القادم بمناسبة اليوم العالمي لشجرة الزيتون.

للتذكير, فقد فاز السيد أمازيت عضو جمعية "أشفالي ناث غفري" في مايو الفارط بجائزة الذواق "قورمي" في طبعتها ال 18 الدولية للزيوت المنظمة في باريس (فرنسا) من طرف وكالة تثمين المنتجات الفلاحية.

آخر تعديل على الجمعة, 18 أيلول/سبتمبر 2020 20:22
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تيزي وزو : فوز فلاحين مختصين في غراسة الزيتون في المسابقة الوطنية "جعفرعلوم"
  أدرج يـوم : الجمعة, 18 أيلول/سبتمبر 2020 19:25     الفئـة : جهـوي     قراءة : 25 مرة   شارك

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