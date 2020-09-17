وتم خلال اللقاء تناول العقبات التي تعترض المتعاملين الاقتصاديين والتي حالت دون الدفع بعجلة التصدير في مجال الخدمات، لاسيما وان وزارة التجارة سخرت كل الإمكانيات والدعم لتطوير هذا المجال الذي لا يقل أهمية عن المجالات الأخرى من ناحية المداخيل بالعملة الصعبة, حسب البيان.
رزيق يترأس اجتماعا حول ترقية صادرات الخدمات
أدرج يـوم : الخميس, 17 أيلول/سبتمبر 2020 19:52 الفئـة : اقتصــاد قراءة : 11 مرات
الجزائر - ترأس وزير التجارة, كمال رزيق, الخميس بالعاصمة، رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية, عيسى بكاي ، جلسة استماع خصصت لبحث سبل ترقية الصادرات في مجال الخدمات ، بمشاركة خبراء وممثلين عن الجمعيات المهنية المختصة, حسب ما جاء في بيان للوزارة.
كلـمات مفتـاحيــة :