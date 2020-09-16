أوبك+: عطار يشارك الخميس عبر تقنية التحاضر عن بعد في اجتماع الجنة المتابعة الوزارية المختلطة

الجزائر - يشارك وزير الطاقة و رئيس ندوة منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك), عبد المجيد عطار, غدا الخميس 17 سبتمبر, في أشغال الاجتماع ال22 للجنة الوزارية المختلطة للمتابعة لأوبك/خارج أوبك, الذي سينعقد عبر تقنية التحاضر عن بعد, حسب بيان للوزارة.

وسيكرس هذا الاجتماع لدراسة وضع سوق النفط الدولي وآفاق تطويره على المديين القصير والمتوسط, حسب ذات المصدر.

وسيقيم أعضاء اللجنة الوزارية المختلطة للمتابعة مدى احترام التزام خفض انتاج البلدان الموقعة على بيان التعاون لشهر أغسطس 2020, كما هو مصادق عليه أثناء الاجتماع الوزاري العاشر للأوبك وخارج الأوبك, المنعقد يوم 12 أبريل 2020.

ويذكر أن اللجنة الوزارية المختلطة للمتابعة تتشكل من سبعة بلدان أعضاء في منظمة الأوبك (الجزائر, المملكة العربية السعودية, الإمارات العربية المتحدة, العراق, الكويت, نيجيريا وفنزويلا) وبلدين غير عضو في المنظمة (روسيا و كازخستان).