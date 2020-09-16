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سوناطراك تطلق مشروع بحث تجريبي لتنقية المياه الصناعية باستعمال الطاقة الشمسية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 أيلول/سبتمبر 2020 19:55     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 46 مرات
سوناطراك تطلق مشروع بحث تجريبي لتنقية المياه الصناعية باستعمال الطاقة الشمسية

الجزائر - أطلق المجمع العمومي سوناطراك بالتعاون مع مركز تنمية الطاقات المتجددة (CDER) مشروع بحث تجريبي لتنقية المياه الصناعية المستهلكة باستعمال الطاقة الشمسية, حسبما أفاد به الأربعاء بيان للمجمع.

و يهدف هذا المشروع البحثي الهام الى تشجيع البحث والتطوير مع مختلف المراكز العلمية والتقنية الوطنية, حسب نفس المصدر.

وجاء في البيان:" التزاما منها على تشجيع البحث والتطوير مع مختلف المراكز العلمية والتقنية الوطنية, قامت مؤسسة سوناطراك من خلال قسم المخابر و بالتعاون مع مركز تنمية الطاقات المتجددة (CDER), بمشروع بحث تجريبي لتنقية المياه الصناعية المستهلكة باستعمال الطاقة الشمسية".

وحسب نفس المصدر فإن لهذا المشروع "أثر إيجابي على المستويين الاقتصادي والبيئي , ذلك أن استعمال الطاقة الشمسية سيساهم في تقليص التكاليف كما أن هذه التقنية تحافظ على البيئة وتوازنها من خلال معالجة المياه الصناعية".

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سوناطراك تطلق مشروع بحث تجريبي لتنقية المياه الصناعية باستعمال الطاقة الشمسية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 أيلول/سبتمبر 2020 19:55     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 46 مرة   شارك

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