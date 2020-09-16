سوناطراك تطلق مشروع بحث تجريبي لتنقية المياه الصناعية باستعمال الطاقة الشمسية

و يهدف هذا المشروع البحثي الهام الى تشجيع البحث والتطوير مع مختلف المراكز العلمية والتقنية الوطنية, حسب نفس المصدر.
وجاء في البيان:" التزاما منها على تشجيع البحث والتطوير مع مختلف المراكز العلمية والتقنية الوطنية, قامت مؤسسة سوناطراك من خلال قسم المخابر و بالتعاون مع مركز تنمية الطاقات المتجددة (CDER), بمشروع بحث تجريبي لتنقية المياه الصناعية المستهلكة باستعمال الطاقة الشمسية".
وحسب نفس المصدر فإن لهذا المشروع "أثر إيجابي على المستويين الاقتصادي والبيئي , ذلك أن استعمال الطاقة الشمسية سيساهم في تقليص التكاليف كما أن هذه التقنية تحافظ على البيئة وتوازنها من خلال معالجة المياه الصناعية".