"صافكس" تستأنف نشاطها بتنظيم معرض الفلاحة و الصناعات الغذائية بداية من 23 سبتمبر

الجزائر - تستأنف الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير نشاطاتها المتعلقة بتنظيم المعارض و التظاهرات المبرمجة خلال السداسي الثاني من 2020 , من خلال تنظيم معرض الفلاحة و الصناعات الغذائية بداية من 23 سبتمبر الجاري, حسبما افاد به الاربعاء بيان للشركة.

وأوضحت الشركة أنها " تعتزم استئناف تنظيم مختلف التظاهرات المسطرة خلال السداسي الثاني لسنة 2020 مع العودة التدريجية للأنشطة الاقتصادية بعد فترة الحجر الصحي التي طبقت لمنع انتشار وباء كوفيد-19 في البلاد".

وتستهل الشركة نشاطاتها , بحسب نفس المصدر, بتنظيم الطبعة الاولى للمعرض الوطني للفلاحة والصناعات الغذائية بالتعاون مع الغرفة الوطنية للفلاحة الذي سينظم في الفترة الممتدة من 23 الى 27 سبتمبر 2020 بقصر المعارض الصنوبر البحري , تحت رعاية وزير الفلاحة والتنمية الريفية بمعية وزير التجارة .

وحسب البيان : " يمثل هذا الحدث التجاري المخصص حصريا للمنتجات الفلاحية والغذائية بكل انواعها فرصة للعارضين الحاضرين لترقية وتسويق منتجاتهم, مترجما بذلك رغبة السلطات العمومية في تجسيد برنامج الانعاش الاقتصادي والذي يمس القطاع الفلاحي على وجه الخصوص حيث سيجمع مختلف المنتجات الفلاحية المحلية وكل الشعب المعنية الأخرى".

وسيتم تهيئة رواق العرض المخصص لهذه التظاهرة باتباع جميع الاجراءات الوقائية المتوخاة ضد فيروس كورونا المستجد, حسب البرتوكول الصحي لاتحاد المعارض الدولي الذي هو قيد التنفيذ أيام قبل افتتاح المعرض, يضيف البيان.

و قد حدد توقيت المعرض من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى الساعة السادسة مساءا.

يذكر ان "صافكس" ستنظم, بالشراكة مع الغرفة الوطنية للفلاحة, ندوة صحفية لتقديم الطبعة الاولى لهذا المعرض يوم الاحد 20 سبتمبر بقصر المعارض.